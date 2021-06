GTA 6: Alle veelbelovende geruchten op een rijtje - Apparata

Hoewel GTA 6 nog niet eens officieel erkend is door Rockstar, zijn er meerdere veelbelovende geruchten die telkens terug komen.

Iedereen en zijn moeder en diens overgroot opa wacht op GTA 6, maar vooralsnog is de game technisch gezien nog niet eens aangekondigd. Toch druppelt er zo nu en dan wat informatie uit de geruchtenmolen. Vandaag dus een opsomming van de meest veelbelovende geruchten en gelekte informatie rondom GTA 6.

GTA 6 – De meest veelbelovende geruchten

Vice City

Een van de vaakst voorkomende geruchten gaat over de setting van Grand Theft Auto 6. Keer op keer horen we dat de game zich in elk geval deels afspeelt in Vice City, de omgeving van de tweede 3D-GTA. Ook lijkt Rockstar Games alvast websites vast te leggen die in elk geval in zekere maten met Vice City te maken hebben.

Kortom, het lijkt op basis van meerdere bronnen zeer aannemelijk dat de game zich in het door Miami-geïnspireerde Vice City gaat afspelen. Andere lekken hebben het over een combinatie van Vice City met onder andere een fictionele Braziliaanse omgeving. Red Dead Redemption 2 had ook een passage in een compleet ander land, dus dat zou die berichten kunnen verklaren.

Terug naar de 80’s

De terugreis naar Vice City roept gelijk een tweede stukje informatie op, namelijk de tijdsperiode van de game. De afgelopen drie hoofdzakelijke GTA’s speelden zich in de tegenwoordige tijd af. Met GTA 6 gaat de game volgens meerder geruchten terug naar de jaren ’80.

Zo werd er recentelijk informatie gelekt over de muziek van de game. Radiostations zijn een integraal onderdeel van autorijden in GTA en daarvoor zou Rockstar opzoek gegaan zijn naar 80’s synthwave-muziek. Het zou kunnen dat het slechts om één genre-station ging, afzonderlijk van de daadwerkelijke tijdsperiode. Maar Vice City in combinatie met die muziek wijst weldegelijk naar een reis terug in de tijd.

PlayStation exclusive

Tot slot is er nog de kwestie platforms. Geruchten over GTA 6 en de inhoud zijn relatief schaars, maar wat betreft platforms hebben we genoeg: de game komt alleen voor next-gen consoles uit (en waarschijnlijk later PC). Sterker nog, de game zou een tijdelijke exclusive voor PlayStation 5 zijn. Sony wist eerder al allerlei soorten exclusiviteit te regelen voor Call of Duty’s, dus het is aannemelijk dat ze ook voor GTA 6 willen lappen.

We horen daarnaast al jaren dat de volgende Grand Theft Auto niet voor oudere consoles uit zal komen. Aangezien we voorlopig nog geen GTA 6 verwachten, is een last-gen release bijna uitgesloten. Tegen de tijd dat de game in de winkel ligt, op z’n vroegst in 2022, zijn de Xbox Series X en PlayStation 5 immers al goed ingeburgerd.

Uiteraard is alle bovenstaande informatie niet bevestigd. Er gaan geruchten rond dat GTA 6 op de aankomende E3 (halverwege juni) onthult of in elk geval aangekondigd zal worden. We weten dus snel of we snel iets meer zullen weten, zeg maar… Tot die tijd zijn we afhankelijk van Rockstar Games’ notoire radiostilte.