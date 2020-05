HBO gaat verder dan Netflix met deze nieuwe functie

HBO gaat nog een stapje verder dan Netflix, mocht laatstgenoemde ook deze nieuwe functie gaan ondersteunen.

In deze periode zie je vrienden en familie een stuk minder dan gebruikelijk. Kletsen over die nieuwe film en serie op je favoriete streamingdienst is daardoor een stuk minder leuk. Maar wat als je tegelijkertijd naar dezelfde content kijkt en elkaars reactie kunt zien? HBO heeft een nieuwe functie en is daarmee Netflix een stapje voor.

Met deze nieuwe functie kun je elkaar zien tijdens het kijken van een film of serie. Het werkt door middel van de Chrome-extensie Scener. Maar wacht, zeg je nu misschien, dit werkte toch al met Netflix? Het grote verschil is dat HBO officieel zijn medewerking heeft verleent voor de nieuwe functie en Netflix doet dit vooralsnog niet.

Scener werkt met HBO Now en HBO Go in Google Chrome en werkt op Windows, Chromebook en Mac. Het is niet bekend of Netflix in de toekomst ook gaat samenwerken met Scener. In het gunstige geval is dit wel zo, want het kan de functionaliteit van de extensie ten goede komen. Je kunt met tot en met 20 mensen samen kijken naar een film of serie. Scener werkt echter aan de mogelijkheid om grotere groepen mogelijk te maken.