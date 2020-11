iPhone 12 vs OnePlus 8T speedtest - Absolute slachtpartij - Apparata

De speedtest tussen de iPhone 12 met Apple Bionic 14 en OnePlus 8T met Snapdragon 865 is verrassend genoeg een slachtpartij.

In onze vergelijking van de iPhone 12 en OnePlus 8 moesten we concluderen dat Apple geen schijn van kans had. Qua specs levert de iPhone-maker zelden vuurwerk, maar toch mogen we bijvoorbeeld de iPhone 12 niet onderschatten. In het gelinkte artikel schrijven we een kanttekening; de gloednieuwe Bionic A14 is een flinke match voor de Snapdragon 865 die we ook in de OnePlus 8T vinden. Dat blijkt een leugen; de Snapdragon 865 heeft geen schijn van kans.

iPhone 12 vs OnePlus 8T

Gary Sims van AndroidAuthority test met een geautomatiseerd programma de snelheid van de Apple iPhone 12 en OnePlus 8T. Zoals gezegd, de reeds uitgekomen 8T heeft dezelfde Snapdragon 865 als de gewone OnePlus 8. Apple rust ter vergelijking al hun iPhone 12-modellen uit met de Bionic A14.

Uit de speedtest blijkt vervolgens dat Apple’s in-house processor en GPU chipset metaalgehakt maakt van de Snapdragon 865. De iPhone 12 en OnePlus 8T moeten ieder dezelfde koers afleggen; van CPU tests naar mixed tests naar GPU-heavy opdrachten. Wat betreft rekenkracht komen de twee redelijk overeen. Maar de iPhone 12 maakt gehakt van de Snapdragon 865 als het gaat om grafische rekenkracht.

Zo weet de Bionic A14 de 2D grafische test met 53 frames per seconde af te sluiten, tegenover de matige 28fps van de Snapdragon 865. De iPhone 12 legt het complete parkour uiteindelijk af in 63 seconden, waar de OP 8T er 78,8 seconden over doet. Dat is een verschil van ruim 25%.

Tja, daar zit de OnePlus 8T dan met twee of zelfs drie keer zoveel RAM.. Maar om die sneer een beetje te nuanceren, je betaalt natuurlijk ook een hoop extra voor Apple’s smartphone. Daarbij berust de Bionic A14 op 5nm architectuur; veel efficiënter en beter dan de 7nm van de Snapdragon 865.

Hoe dan ook, qua pure specs mag de OnePlus 8T dan wel domineren; in het echt heb je potentieel meer aan een iPhone 12 als performance je niche is. Check de spectaculaire speedtest tussen de iPhone 12 en OnePlus 8T hieronder: