Is het nu eindelijk klaar CoD: Warzone gerommel?!

Het is bijna pijnlijk om te zien hoe Infinity Ward de afgelopen week met hun razend populaire gratis battle royale Warzone omging. Na een zachts gezegd wispelturig beleid rondom de hoeveelheid spelers per squad lijkt het Amerikaanse bedrijf ein-de-lijk geland te zijn op de enige goede oplossing: spelers kunnen lekker zelf kiezen welke modus ze spelen. Nou ja, ongeveer.

Goh, zul je denken, dat is super logisch. Spelers moeten kunnen kiezen hoe groot de squad is waarin ze spelen. En dan zou je helemaal gelijk hebben, maar Inifnity Ward denk daar blijkbaar anders over. Het lijkt bijna alsof de Call of Duty-ontwikkelaar de fans aan het trollen is.

Eerst werden sqauds met 4 spelers ineens de standaard Warzone modus. De community werd woest, want men wilde ook alleen of in trios kunnen spelen. En dus werd de update enkele dagen later weer teruggedraaid. Vervolgens leek alles relatief in orde, totdat een nieuwe update de trio-modus verwijderde en dus alleen solo en quads overliet. Wederom werden fans gek.

Nu lijkt de ontwikkelaar eindelijk bij zinnen te zijn gekomen. In de onderstaande Tweet laten ze weten: “We horen jullie luid en duidelijk. We brengen morgen een playlist update uit waardoor battle royale Trios weer terug is in #Warzone.”

We hear you loud and clear! We'll be doing a playlist update tomorrow night, Thursday, April 16th at 11PM PST that brings BR Trios back to #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 16, 2020

Het komt over als een sympathieke move van Infinity Ward, maar vergeet niet dat het absurd is dat spelers hier überhaupt om moeten vragen. Battle royales staan of vallen bij de beschikbare modi. Zelfs de perfect gebalanceerde trios van Apex Legends (omdat de game gemaakt is voor trios) voegt de keuze toe om alleen of met z’n tweeën te spelen.

Infinity War liet spelers, afhankelijk van hoe de wind waait en of Jupiter en Mars op één lijn stonden, in bepaalde formaties kiezen. Nu lijkt het erop alsof de boodschap eindelijk is overgekomen. Solo, Trios of Quads zijn nu vaste modi voor Warzone BR. Nu nog Duos… Een modus die wel al in Plunder beschikbaar is maar (nog) niet in Warzone. Hoe lastig kan het zijn?!