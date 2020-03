Komt er een budgetversie van de Samsung Galaxy Note 20?

Hoe moet je deze stap terug in de tijd anders verklaren?





Met de Samsung Galaxy S20 Ultra heeft Samsung de lat hoog gelegd. Aangezien de Samsung Galaxy Note 20 nog uit moet komen schept dit verwachtingen. Immers, je zou denken dat dit vlaggenschip de S20-lijn moet overtreffen.

Volgens de geruchtenmolen wil men daarvoor de gezondheidsmeters van de smartwatch als eerste gebruiken op een smartphone en dat klinkt als een goed idee. De ontdekking die Sammobile vandaag deed staat echter in schril contrast met deze revolutionaire opties.

Zij achterhaalden namelijk specificaties van één van de toestellen die deel uit zou moeten maken van de Samsung Galaxy Note 20 lijn, model SM-N981. Even absurd als teleurstellend is dat dit model een opslagcapaciteit van 128 GB zou hebben. Zij verwachten dat dit te weinig is om de opties van de Samsung Galaxy S20-serie te kunnen inbouwen en dan nog extra’s te bieden. Een micro SD-kaart is volgens hen dan ook een logische oplossing.

Nu de Samsung Galaxy S20 Ultra deze optie (128 GB uitbreidbaar geheugen) al biedt lijkt mij dat men wel verbeteringen wel doorvoeren. Daarom ligt een andere optie voor de hand. Ervan uitgaande dat dit model inderdaad bij een Samsung Galaxy Note 20-variant hoort zou er wel eens een budget-model van de Note-serie op komst kunnen zijn. Hoewel de cijfercode nu iets anders is lijkt dit in de lijn te liggen met eerdere geruchten over een budgetmodel voor de Note. Op grond van eerdere releasedata zouden we minimaal tot augustus geduld moeten hebben voor we het zeker weten.

Bron: Sammobile

Foto: Samsung