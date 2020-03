Krijgt de iPhone 12 deze unieke primeur?

Hoe nuttig is deze functie eigenlijk?





Zoals we al eerder meldden verwacht Apple van de iPhone 12 een verkoopsucces te maken. Waar we normaal gesproken op basis van geruchten wel in kunnen schatten waarom een fabrikant groots inzet is het deze keer opvallend stil qua geruchten.

In een pas ontdekt patent lijkt echter een clue weggegeven te worden. Het patent, dat al in augustus vorig jaar is vastgelegd en recent gepubliceerd werd, zou namelijk een primeur voor de iPhone en de hele smartphone-markt inhouden. Met het patent blijkt Apple een technologie vastgelegd te hebben die ervoor zorgt dat een touchscreen onderscheid kan maken in verschillende mate van druk om te weten of ze een commando wel of niet uit kan voeren.

In het patent is diverse malen te lezen dat deze techniek met name goed uitkomt wanneer het apparaat is ondergedompeld in vloeistof. Nu zagen we al dat iPhones extreem goed tegen water kunnen, maar hier lezen we tussen de regels door dat het klaarblijkelijk mogelijk is om het apparaat met dit patent onder water te gebruiken. Daarmee zou Apple de smartphone brengen die ook onder water volledig functioneel is.

Anders dan bij de primeur die Samsung met de Samsung Galaxy Note 20 voor ogen lijkt te hebben zie ik hier niet direct heel veel toegevoegde waarde in.

De technologie zelf zou wellicht een ander probleem wel doeltreffend op kunnen lossen. Zouden we zo afkomen van de belletjes en berichtjes die per ongeluk ‘vanuit de broekzak’ gedaan worden?

Bron: T3.com