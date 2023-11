Laadpas ook na 2027 nog in gebruik

Willen we in de toekomst het gehele Europese wagenpark op elektriciteit hebben rijden, dan moet er nog het nodige aan de weg worden getimmerd. Gelukkig heeft het Europees Parlement deze zomer de verordening voor alternatieve brandstoffeninfrastructuur, ook wel afgekort tot AFIR, goedgekeurd. Over de lokale invulling moet nog worden onderhandeld met de lidstaten.

Het is wel duidelijk dat er flink gaat worden geïnvesteerd in de infrastructuur voor elektrisch rijden. Zo moet er in 2025 om maximaal elke 60 kilometer een laadpunt komen. Nederland is op dit moment koploper met zo’n 90 duizend laadpalen in de EU.

Straks geen verrassingen meer aan de laadpaal.

Deze enorme uitbreiding van de elektrische infrastructuur betekent ook dat er wat kinken uit de kabel moeten worden gehaald. Eén van de grootste ergernissen van de elektrische rijder betreft het feit dat je bij de publieke laadpaal vaak geen idee hebt wat je gaat betalen. Alleen in Nederland staan er nu al een goeie vijftig duizend laadpalen. Deze palen zijn van een groot aantal exploitanten, en die hanteren niet allemaal dezelfde processen, laat staan dezelfde prijzen.

De prijzen per kilowattuur lopen sterk uiteen, van zo’n 30 cent tot wel 70. Vaak staat de prijs niet duidelijk aangegeven bij de laadpaal, zoals je dat bijvoorbeeld wel ziet bij de benzinepomp. Dan zit er niets anders op dan wachten tot je de rekening op de mat krijgt. Alles behalve praktisch. In Nederland gaan er al even stemmen op voor de introductie van nieuwe wetgeving om het betaalproces te standaardiseren. Daarbij moeten de prijzen vooraf duidelijk worden aangegeven door de exploitant van de laadpaal.

Gelukkig speelt de EU ook hier op in. In de AFIR verordening staat precies het bovenstaande. Vanaf 2027 moeten exploitanten van laadpalen duidelijk hun prijzen gaan aangeven. Daarbij moet het ook mogelijk worden om met de gewone betaalkaart te gaan betalen. Maar deze verplichting geldt niet overal en is niet exclusief.

Laadpas blijft bestaan

Dat betekent dat je ook na 2027 met je laadpas kunt blijven betalen. Daarbij geldt de verordening alleen voor snelladers die meer dan 50kW leveren. Bij alle andere laadpalen blijft de laadpas voorlopig de enige optie. Reeds bestaande snelladers langs de Europese snelwegen zullen moeten worden voorzien van betaalkaartlezers.

Wellicht dat hier verandering in komt wanneer er in 2030 voor de provinciale wegen ook om de 60 kilometer moeten worden voorzien van een laadpunt. Logischerwijs zal men dan ook op deze locaties kunnen gaan betalen met een laadpas. Echter is er vooralsnog geen enkele reden om te denken dat men volledig op de gewone betaalkaart over wil stappen. Naar alle waarschijnlijkheid kan je de komende jaren gewoon blijven betalen met de laadpas.

De juiste laadpas kiezen

We zijn voorlopig dus nog niet van de laadpas af. Voor wie elektrisch rijdt, is het dus verstandig om altijd een laadpas in de zak te hebben. Maar welke moet je hebben? Er zijn namelijk nogal wat opties om uit te kiezen wat betreft laadpassen. Er is een veelvoud aan aanbieders met elk hun eigen prijzen. Ook zal je moeten kiezen tussen een pas met of zonder abonnement. Het belangrijkste bij het bepalen welke laadpas het beste bij jou past is dat je je autogebruik goed in kaart hebt en dat je weet waar jij het meest aan de laadpaal zal staan.

Hang je regelmatig aan de publieke laadpaal? Dan is het verstandig om een abonnement af te sluiten. Met een abonnement voorkom je dat je elke keer opstartkosten moet betalen. Daar tegenover staat uiteraard een maandelijks bedrag. Een laadpas zonder abonnement is vaak gratis aan te vragen. Wel betaal je dus elke keer wanneer je gaat laden opstartkosten. Ook maakt het nogal verschil of je veel langs de snelweg bij een snellader zal staan, of gewoon ergens in de wijk of op het bedrijventerrein.