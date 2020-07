Levenslang gratis Netflix winnen door te gamen – Zo werkt het

Foto @Netflix

Netflix lanceert een game en een toffe competitie: vestig de highscore en je wint een leven lang gratis Netflix!

Hoewel Netflix misschien niet meer keihard zal doorgroeien, wil natuurlijk iedereen die al een abonnement heeft niets hoeven te betalen. Dat kan binnenkort, maar dan moet je er wel voor werken. Netflix dropt namelijk vandaag een videogame rondom hun nieuwste film The Old Guard. En degene met de highscore, wint een stevige prijs: een leven lang gratis Netflix.

Levenslang Netflix door te gamen

Met de lancering van The Old Guard dropt Netflix ook een browser game. De film draait om een groepje soldaten die onsterfelijk zijn. Charlize Theron (Max Max, Atomic Blonde, Monster) speelt de hoofdrol in deze snoeiharde actiefilm. Zoals in de film zal de speler in de game ook grote hordes bad guys moeten omleggen als Andromache of Scythia (Theron). Als je dood gaat, is het niet game over. In plaats daarvan verlies je wat tijd.

Wie gedurende dit weekend de hoogste score in de game behaalt, wint een levenslange subscriptie voor Netflix. Nou ja, 1000 maanden om precies te zijn, ofwel 83,34 jaar. Niet bepaald zo lang als de onsterfelijke karakters uit de film. Maar tenzij je als klein kind de highscore weet te behalen, is 83 jaar meer dan genoeg voor bijna iedereen om een leven lang mee te gaan.

Ervan uitgaande dat je een Basic abonnement krijgt à €7,99 en de prijs niet verandert, is het winnen van The Old Guard competitie goed voor bijna €8000 aan prijzengeld. We moeten er dan maar wel vanuit gaan dat Netflix nog bijna een eeuw zal blijven bestaan..

The Old Guard game is vanaf vanmiddag om 17:00 online. De competitie loopt tot en met aanstaande zondag 19 juli. Degene met de hoogste score wint!

