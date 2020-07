LG gaat voor iets nieuws: de oprolbare smartphone

Wordt na opvouwbaar de oprolbare smartphone de nieuwe trend?

LG heeft vandaag in de Koreaanse media een smartphone aangekondigd die de nieuwe trend moet zetten. Het concept van de opvouwbare smartphone laten ze los. Men wil in 2021 de LG B Project lanceren en dat is een oprolbare smartphone.

Hoe werkt de oprolbare smartphone?

De oprolbare smartphone LG B Project is genoemd naar CEO Kwon Bong-seok. De bedoeling is dat men een smartphone krijgt met een beeldscherm waarbij je de bezels weg kunt halen en het scherm dan aan de zijkanten kunt uitrollen tot tablet-formaat.

Uiteraard kun je het beeldscherm na gebruik weer inrollen, waarna je een gewoon toestel zou moeten hebben. Dit klinkt erg futuristisch en er is reden om sceptisch te zijn.

Gaat de oprolbare smartphone werken?

Het lijkt alsof LG ver en misschien wel te ver op de ontwikkelingen vooruit loopt. Als we naar de opvouwbare toestellen kijken zien we dat er twee problemen zijn die ervoor zorgen dat de introductie nog niet het succes is waarop gehoopt wordt.

Allereerst is de stevigheid van het glas een probleem. Om te kunnen vouwen moet het glas flexibel zijn en dat gaat ten koste van de hardheid. Zo kan men op de Samsung Galaxy Fold nog geen stylus gebruiken omdat deze krassen in het glas geeft.

Het andere, inmiddels overbekende, probleem is het scharnier. De scharnieren bij een opvouwbaar toestel zorgen voor ruimte waardoor er vuil in het binnenwerk kan komen.

LG ziet weinig problemen. Waar men in het algemeen denkt aan diamantglas om een flexibel en sterk display te krijgen hint LG op een oplossing met een OLED-scherm. Zonder op de details in te gaan geeft men aan dat de scharnieren geen probleem zullen vormen omdat de techniek achter de oprolbare smartphone niet anders zou zijn dan die van een opvouwbare smartphone.

Slaagt LG erin om in 2021 massaproductie te draaien?

Als we de problemen met een opvouwbare smartphone centraal stellen lijkt een oprolbare smartphone in 2021 onhaalbaar. Anderzijds heeft LG ervaring met het concept. Zij presenteerden in 2019 namelijk al een oprolbare tv met OLED-scherm en daar kwam dit jaar zelfs een tweede versie van uit. Nog los van de mogelijke productie is natuurlijk de vraag wat de overige specs zijn en wat de prijs van het toestel zal worden. Al met al lijkt me de kans niet al te groot dat men in 2021 massaal een smartphone rolt.

Bron: The Elec

Foto: LG Velvet (niet oprolbaar) met hoesjes (LG)