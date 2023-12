Limburgse start-up produceert elektriciteit met biogas uit rioleringen

Vanuit overheden wordt de overgang van fossiele brandstoffen naar groene alternatieven volop gestimuleerd. Vooral op het automotive gebied valt er met deze transitie veel winst te behalen. Gemiddeld spuwt een benzine aangedreven auto per kilometer zo’n 350 gram CO₂ uit. Voor een elektrische auto is dat gemiddeld 200 gram.

Dat cijfer kan nog verder naar beneden naar mate er meer energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Er worden steeds meer zonnepanelen en windmolens geplaatst. Ongeveer 50% van de laadsessies voor elektrische auto’s zijn nu fossielvrij. Om dat percentage naar de volle 100% te helpen tillen heeft een stel Limburgse ondernemers een nogal creatieve oplossing bedacht.

Green Caravan

Green Caravan is een gedreven groep Maastrichtse ondernemers die zich flink zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering. Zij zien flinke kansen liggen om elektrisch rijden verder te verduurzamen en bundelen daarom hun kennis en vaardigheden om de transitie weg van fossiele brandstoffen te versnellen.

Dat wordt gedaan door energie op te wekken met biogas. Op zich niets nieuws, maar de herkomst van dit biogas is beslist verrassend te noemen. Het komt namelijk gewoon uit het riool. Doorgaans wordt dit gas gewoon afgefakkeld en dus verspild. Green Caravan wint dit biogas en heeft daarmee een 100% fossielvrije energiebron in handen.

De energie die wordt opgewekt met dit biogas is te tappen aan het laadplein dat Green Caravan heeft ingericht aan de A2. Dit initiatief is samen met A2 Truckparking gerealiseerd. Nederland is koploper wat betreft het aantal nieuwe registraties voor elektrische vrachtwagens. De truckingsector maakt enorm veel kilometers. Hiervan worden de nog op fossiele brandstoffen gereden. Des te belangrijker dat de elektrische vrachtwagens die er wel rondrijden 100% duurzame energie kunnen tappen.