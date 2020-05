MacBook Pro 13-inch (2020): dit zegt het internet

Moet je de nieuwe MacBook Pro 13-inch (2020) kopen, of is het de upgrade niet waard?

Vorige week heeft Apple een nieuwe MacBook Pro gepresenteerd. Zoals altijd heb je te maken met voor en nadelen. Een voordeel is de komst van het nieuwe toetsenbord. Een nadeel is dat alleen het duurste model de nieuwste chipset heeft.

Helaas zijn de Apple Stores in Nederland nog altijd gesloten. Dit betekent dat je niet in de praktijk kunt ervaren hoe de nieuwe MacBook Pro 13-inch (2020) presteert. Gelukkig is zijn met name Amerikaanse media, influencers en YouTubers al aan de gang gegaan met de nieuwste laptop van Apple.

Hoe scoort de MacBook Pro 13-inch (2020) als je gaat gamen? Presteert de laptop veel beter tijdens het video bewerken? Moet de CPU er echt aan sleuren, of draait de computer als een zonnetje? Vragen waar jij als consument natuurlijk maar wat graag een antwoord op krijgt.

In dit artikel een overzicht van diverse gepubliceerde video’s op het internet met betrekking tot deze MacBook Pro. We kunnen ons voorstellen dat je het liefst zo’n dure laptop in het echt ervaart alvorens je een aankoop doet. Het is te hopen dat Apple snel weer de winkels gaat openen in Nederland. In diverse delen van Europa is het Amerikaanse techbedrijf weer begonnen met het heropenen van de Apple Stores.