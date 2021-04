Maker Warzone: 'Cheaters verpesten de game' - Apparata

Cheaters verpesten Call of Duty: Warzone, zo verklaart de directeur bij Raven Software. Maar hoe groot is het probleem?

Call of Duty: Warzone heeft ongekend veel spelers en dat betekent automatisch ook ongekend veel cheaters. Spelers worden helemaal gek van het virtuele gespuis maar ook de ontwikkelaar is er klaar mee. In een interview met VideoGamesChronicle gaat de directeur van Raven Software er met een gestrekt been in.

Warzone cheaters verpesten de game

Met gigantisch populaire games komen een hoop spelers die geen zin hebben om eerlijk te spelen. Cheaters heb je in alle soorten en maten, maar bij gratis games is het probleem per definitie erger. Je kunt immers een account verbannen, maar de cheater heeft zo weer een nieuw account aangemaakt.

Niemand haat cheaters meer dan wij. We maken deze content voor spelers en terwijl jij boos bent dat ze de game verpesten, ben ik boos dat zij het beste werk dat ik ooit in mijn leven heb afgeleverd verzieken. Raven Software associate creative director Amos Hodge over cheaters

Om de schaal van het probleem in kaart te brengen; in februari werden volgens Activision 300.000 cheaters verbannen terwijl dat er ondertussen naar verluidt al bijna een half miljoen zijn. Warzone heeft 100 miljoen spelers, waarvan dus tot dusver een half procent is verbannen.

Het is lastig om te beoordelen hoe effectief de anti-cheat-strategie van Warzone is. Het is immers zeer aannemelijk dat een meerderheid van de verbannen cheaters direct een nieuw account heeft aangemaakt. Daarnaast is het lastig om in te schatten of een half procent veel of weinig is; statistisch gezien zouden er dan 75 cheaters per 100 Warzone-potjes à 150 spelers zijn. Niet alle cheaters gebruiken altijd cheats. Niet alle cheaters winnen games, want ook cheaters kunnen sterven. Niet alle cheaters worden daarentegen betrapt.

Kortom, cheaters zijn een groot probleem in Warzone, maar het is niet duidelijk in hoeverre Raven Software succesvol is in de bestrijding. Dat de directeur zegt dat cheaters zijn game verzieken, zegt wel een hoop.

