Met deze 5 tips haal je het meeste uit de chatfunctie op je website

Uit onderzoek is gebleken dat bijna 40 procent van de jonge mensen bel-angst heeft. Door een chat tool toe te voegen aan jouw website zorg je ervoor dat deze groep mensen niet met hun vragen of problemen blijven zitten, maar kun je ze op een fijne manier helpen. Daarnaast zorgt de chatfunctie op je website voor meer klanten en een hogere betrokkenheid.

Een chatfunctie kan dus veel voordelen hebben, mits er goed gebruik van wordt gemaakt. Daarom hebben wij 5 tips opgesteld zodat jij het meeste uit de chatfunctie kunt halen.

Tip #1: Kies de juiste plek op de website

Zoals bij alles op een website is het kiezen van de juiste plek heel erg belangrijk. Staat het op een rare plek, dan zullen mensen eroverheen lezen en het niet vinden. Dit is ook waarom een menubalk bijvoorbeeld bijna altijd als balk bovenin of links van de website staat. Mensen zijn gewend om hier de menubalk te vinden.

Voor chatfuncties is het gebruikelijk om deze rechts onderin te plaatsen. Hierdoor is hij altijd goed zichtbaar, maar zal het nooit voor de tekst staan. De chatfunctie verschijnt dan vaak als pop-up op het moment dat erop geklikt wordt.

Tip #2: Automatiseer de chatfunctie

Niets is vervelender dan lang wachten totdat de klantenservice je vraag beantwoord. Het is daarom belangrijk dat er snel gereageerd wordt op vragen die vanuit jouw chatfunctie binnenkomen. Een oplossing hiervoor is het automatiseren van de chatfunctie. Dit doe je door bijvoorbeeld een chatbot toe te voegen die de eerste communicatie oppakt. De chatbot kan de klant bijvoorbeeld welkom heten en de eerste vragen stellen.

Tip #3: Verzamel data van bezoekers

Je kunt er ook voor kiezen om veelgestelde vragen toe te voegen. Hiervoor is het belangrijk dat je data verzamelt van je website bezoekers, zoals eerder gestelde vragen. Deze veelgestelde vragen, of FAQ (Frequently Asked Questions) zoals het vaak wordt genoemd, kunnen ergens anders op de site worden weergeven, maar ook in het venster van de chatfunctie.

Daarnaast kan het verzamelen van data ook helpen bij het verbeteren van jouw chatfunctie. Zo kun je naderhand bijvoorbeeld nog vragen of ze tevreden waren over de FAQ en over hoe ze geholpen zijn.

Tip #4: Altijd en overal bereikbaar

Een van de grote voordelen van een chatfunctie is dat je sneller meer klanten kunt helpen. Het is dan wel belangrijk om altijd bereikbaar te zijn, anders zullen klanten het nut er niet van in zien. Het kan zijn dat er niet altijd mensen beschikbaar zijn om te reageren via de chatfunctie, omdat het bedrijf niet 24/7 open is.

Toch is de kans groot dat bezoekers buiten kantooruren gebruik zullen maken van de chatfunctie. Zorg er daarom voor dat, wanneer de chatfunctie onbemand is, er passende reactie worden gegeven door een chatbot. Hierdoor weten gebruikers dat ze bijvoorbeeld morgenochtend opnieuw kunnen proberen, of kunnen ze hun e-mail achter laten waarna ze zo snel mogelijk een reactie krijgen op hun vraag.

Tip #5: Koppel relevante software

Om goed gebruik te maken van jouw chatfunctie is het belangrijk om koppelingen te maken met relevante software. Zo is het bijvoorbeeld handig om een koppeling te maken met jouw CRM. Dit helpt onder andere bij het verzamelen van data van bezoekers.

Ook moet de juiste chatsoftware gekozen worden. Deze moet namelijk goed passen bij jouw bedrijf: welke functies heb je allemaal nodig, wil je gebruiken maken van een chatbot, heb je een klantenservice. FreshChat is zo een software, die al gebruikt wordt door meer dan 60.000 klanten actief in allerlei branches. Door gebruik te maken van deze software maak je het je afdeling support, marketing en sales eenvoudig om op grote schaal te communiceren met je potentiële klanten. Door de grote hoeveelheid aan functies die Freshwork biedt is het een geschikte software voor bijna ieder bedrijf.

