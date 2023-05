Microsoft Edge toont Bing-advertentie op Bard website

In een ontwikkelversie van de Microsoft-browser Edge zit een functionaliteit verborgen die een Bing-advertentie toont voor gebruikers die de Google Bard website bezoeken.

De user interface en kracht van Google Bard loopt nog duidelijk achter op ChatGPT. Bron Twitter/Chris Frantz

Microsoft probeert Google Bard in de kiem te smoren

Met de lancering van ChatGPT en het koppelen hiervan aan de eigen zoekmachine Bing, heeft Microsoft een harde klap toegebracht aan de eens zo onaantastbare zoekmachinereus Google.

Google probeert nu terug te slaan met de eigen AI Bard. Maar het lijkt er dus op dat Microsoft de van het bedrijf welbekende geniepige streken uithaalt om concurrenten beentje te lichten. Deze keer om de wederopstanding van aartsrivaal Google te voorkomen.

Google staat op een half jaar achterstand

Niet dat Microsoft zich heel veel zorgen hoeft te maken. Op dit moment is de beta-fase van Google Bard alleen voor een select groepje Amerikaanse en Britse testers beschikbaar.

Of Bard net zo goed, of zelfs nog beter, dan ChatGPT en Bing gaat worden is niet bekend. Op dit moment schijnt het nogal tegen te vallen. Google en moederbedrijf Alphabet zijn al meer dan twintig jaar bezig met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De eigen AI LaMDA, die vermoedelijk achter Bard schuilgaat, is behoorlijk krachtig. Dus uit te sluiten valt het niet. Wel moet er dan nog het een en ander gebeuren aan Bard.

Angst voor kannibalisatie

Google aarzelt om twee redenen om voluit in de strijd te gaan. De eerste reden wordt gevormd door de ethische kanten. De vele perikelen met ChatGPT, van leerlingen die hun opstellen door ChatGPT laten schrijven tot foutieve, levensgevaarlijke adviezen, tonen aan dat daar goede redenen voor zijn.

De tweede reden is dat Google hiermee zijn eigen zakelijke model zou kannibaliseren. Het toevoegen van een Ai betekent dat mensen veel minder op advertenties klikken, de voornaamste manier waarop Google geld verdient. Dit zou Google miljarden per jaar kosten.

Nog even wachten op Bard

Voor iedereen buiten deze twee landen, waaronder Nederland en de rest van de wereld, is het dus afwachten, of je via een Amerikaanse of Engelse proxy aanmelden voor de wachtlijst. De AI-race is nu pas echt losgebarsten. In vele opzichten wordt dit het interessantste decennium uit ons leven.