Netflix zwaar onder vuur door Cuties [video] - Apparata

Netflix gebasht: film misselijkmakender dan trailer, absurde Tweet als olie op het vuur.

Iedereen merkt wel dat de maatschappij aan het polariseren is en dat men al snel via social media de barricades beklimt. Waar we gisteren zagen hoe streamer Disney Plus onder vuur genomen werd is het nu de beurt aan Netflix. Ook daar roepen belangengroepen op tot een boycot en regent het opzeggingen. Wij zetten de zaken op een rij.

Cuties: film over opgroeiende tieners leidt to storm aan kritiek

Met Cuties, een van origine Franse film met de naam Mignonnes, brengt Netflix een film over een 11-jarig meisje dat zich afzet tegen haar conservatieve thuissituatie en zo bij een vrijzinnige dansgroep terecht komt. De film werd door kenners enthousiast ontvangen en won zelfs een award op het Sundance Festival.

Hier zie je de controversiële trailer.

Het publiek is stukken kritischer

Netflix beschuldigd van soft kinderporno

Kijkers zijn echter een stuk minder positief over de film. Dit met name omdat iedereen in de film nogal handtastelijk blijkt, er nogal wat fysiek contact is en er seksuele toespelingen gemaakt worden. Dit alles terwijl de hoofdrolspeelster dus pas 11 is en ook nog regelmatig twerkend te zien is met haar vriendinnen. Naar aanleiding van de trailer staken er al hevige protesten op. Netflix probeerde excuses aan te bieden voor de gang van zaken maar beging een gruwelijke blunder. Woedende mensen vroegen of Netflix pedofilie ondersteunt. Daar is natuurlijk maar één antwoord op mogelijk, maar dat gaf Netflix niet.

Are you people frign kidding yourselves with this ??! You’re disgusting pedophilia is against the law and you’re encouraging it. I know it’s unlikely but I hope your business fails soon. There’s no frign reason ANYONE needs to see 10 yr olds dressed in nothing and twerking 🤬 pic.twitter.com/BJMiWWssSR — Hana Matsuri (@Oishi_tako) September 10, 2020

Zoals je in de screenshot rechtsboven kunt zien weigerde men commentaar.

Waarom is de controverse nu weer actueel

Alle commotie hierboven ontstond naar aanleiding van de trailer, waar wij zelf eerder ook kritisch op waren. De film is sinds 9 september te zien en nu de hele film bekeken is lijken de reacties nog heftiger dan die op de trailer. Het regent opzeggingen en de petitie om de film van Netflix te halen wordt in razende vaart ondertekend.

@netflix yo over 300,000 have signed to remove cuties quit supporting pedophilia and just take it down pic.twitter.com/jlxD4MJC9E — patrick doh bitch (@bitch_doh) September 9, 2020

Na de problemen bij Disney Plus ligt nu de tweede streamer onder vuur al lijkt de impact bij Netflix veel groter.