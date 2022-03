Netflix koopt gewoon een hele game-ontwikkelaar Next Games

Netflix legt tientallen miljoen euro’s neer voor een gamemaker met een aanzienlijk portfolio aan mobiele games.

Het is geen geheim dat Netflix aan het flirten is met de razend populaire hobby gamen. Zo nu en dan werd er al een kleine knipoog naar de digitale entertainment gegeven, maar nu is dat voor het eerste keiharde cash. De streamingdienst legt maar liefst 65 miljoen euro neer voor game-ontwikkelaar Next Games.

Netflix koopt Next Games

Het is voor het eerst dat Netflix daadwerkelijk een gamemaker koopt, laat staan voor het behoorlijke bedrag. Okay, het is geen Microsoft die Activision Blizzard overneemt, maar toch. Netflix legt tegenover Tech.eu uit wat er achter de substantiële investering schuilgaat.

We zijn blij dat Next Games zich aansluit bij Netflix als een hoeksteen van een strategische markt. Hierdoor worden onze interne mogelijkheden tot gameproductie groter. Hoewel we pas net begonnen zijn met games, ben ik ervan overtuigd dat de samenwerking met Next Games een portfolio van wereldklasse games mogelijk maakt. Netflix-topman Michael Verdu

Freemium geldmachine

Next Games is niet zomaar een aanschaf voor Netflix. De Finse gamemaker heeft namelijk al een aanzienlijk portfolio opgebouwd. Het bedrijf maakte bijvoorbeeld twee exclusieve The Walking Dead-games en een Stranger Things-spel.

Niet gek dus, dat de gamemaker in 2020 bijna 30 miljoen euro verdiende aan spellen. Het gaat in alle gevallen om freemium mobiele games; 95% van alle inkomsten werd met microtransacties verdiend.

Laten we hopen dat Netflix’ videogames wat inhoudelijker worden en geen overduidelijke geldmelkerij…

