Nieuwe PS5 dit jaar op komst 

Geruchten gaan rond dat er in het najaar van 2024 een nieuwe PS5 Pro zal uitkomen. Deze informatie werd als eerste naar buiten gebracht door Youtuber Moore’s Law is Dead. Echter, heeft hij niet de beste reputatie. Kan de markt dus een nieuwe PS5 verwachten? En wat zijn de technische aspecten van dit nieuwe model?

Meest krachtige PS console tot nu toe

Ook de bekende leaker Tom Henderson zegt dat er een nieuwe PS5 Pro zit aan te komen dit jaar, wat de geruchten een stuk betrouwbaarder maken. Er zijn een aantal technische specificaties die dit model de krachtigste tot nu toe zal maken. Zo zal het een rekenkracht van 33,5 teraflops hebben. Het reguliere model heeft er momenteel 10,28. Hoe meer teraflops er zijn, hoe beter de game er zal uitzien. Het Pro model zou dus tot 3x betere games kunnen leveren aan spelers.

Ook zou het Pro model in staat zijn om een hogere resolutie te bieden waarbij beelden tot wel 8K kunnen worden geprojecteerd. Bij het reguliere model moet er momenteel een afweging gemaakt worden door een resolutie van 4K met een lage framerate of vice versa. Bij de PS5 Pro zou deze keuze mogelijk geheel komen te vervallen.

Daarbij zou het nieuwe model een betere raytracing hebben waardoor reflecties in games er meer realistisch zullen uitzien. Het zou een techniek hebben ontwikkeld waardoor licht op natuurlijke wijze gereflecteerd wordt. Het nieuwe model zou dit tot drie keer sneller kunnen uitvoeren.

Betrouwbare informatie?

Henderson is een betrouwbare leaker in de gaming sector en heeft al vaker upgrades voorspeld die ook daadwerkelijk zijn gebeurd. Zo meldde hij in 2022 dat Sony met een aanpasbare controller zou komen die ook op de markt verscheen. Daarnaast heeft hij ook goed voorspeld dat het PS5 model met een slimmer model zou komen.

De precieze lanceerdatum van de nieuwe PS5 Pro model is echter nog niet zeker. Dit komt doordat Sony niet van plan is om dit jaar een game uit te brengen. Traditioneel gezien gaan nieuwe modellen vaak de deur uit wanneer er ook een nieuwe game gelanceerd wordt, zogenaamde first-party games. De game wordt hierbij gebruikt als een bewijs van de kracht en capaciteiten van het nieuwe model.

Wat is het prijskaartje?

Dan is de vraag nog hoeveel dit nieuwe model moet gaan kosten. Als je het vergelijkt met de PSP4 en PSP4 Pro, kunnen we zien dat het nieuwere model destijds dezelfde prijs had. Het zal dus mogelijk dezelfde prijs kunnen behouden als de PS5, die momenteel tussen de 450 en 500 euro ligt. Echter is er nog niets zeker. Sony heeft namelijk nog geen verdere informatie vrijgegeven.