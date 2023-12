Nieuwe releases op Netflix in januari 2024

Hoewel er anno 2023 meer concurrentie is dan ooit op de streamingmarkt, blijft Netflix in Nederland ruimschoots de grootste. Sinds de start van Disney+ is veel content van het platform verdwenen. Dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de enorme toestroom van Netflix Originals.

Qua abonnementen heb je drie opties. Basic (€ 7,99 per maand) verschaft toegang tot een enkel apparaat en heeft de laagste beeldkwaliteit. Met standaard (€ 11,99 per maand) krijg je de mogelijkheid je account met 1 iemand te delen en is het mogelijk content in HD te streamen. Premium (€ 15,99 per maand) verschaft toegang tot 4 apparaten met streaming in ultra HD-kwaliteit. Hieronder lees je over welke van de films die in januari naar Netflix komen je volgens ons in ieder geval moet kijken.

Joker (2019)

Kijk, Heath Ledger zal voor mij en vele anderen altijd de ultieme Joker blijven. Heath ging helemaal op in de rol en verhief het reeds puike script met werkelijk fantastisch acteerwerk. Rust zacht, Heath, je boodschap is aangekomen. Omdat Hollywood enkel nog in de herhaling kan vallen tegenwoordig, is het niet bij Heath Ledger’s Joker gebleven. Nee, voordat de hittedood van het universum het doek definitief zal doen vallen zullen naar alle waarschijnlijkheid nog tientallen Jokers de revue zijn gepasseerd. Aan de Dark Knight Joker zullen ze geen van allen kunnen tippen.

En waarschijnlijk komen de meesten ook niet op het niveau van de Joker (2019). Want laten we eerlijk zijn: Joaquin Phoenix weet ook wat acteren is. Joker is gelukkig een film met een andere insteek dan The Dark Knight trilogie. Joker focust zich voor de verandering niet op de held, maar op de schurk. Het is een zogenaamde ‘origin story.’ Het achtergrondverhaal dus, of hoe een ooit relatief normaal persoon een super schurk werd.

Joker schept een veel meer geaard beeld van een man die worstelt met zijn mentale gezondheid, niet de hulp vindt die hij nodig heeft en zich daarom afzet tegen de samenleving. Voor de Joker de Joker werd, heette hij Arthur Fleck: een clown en komiek die nog bij zijn moeder woont. De sociale structuren in Gotham City werken niet in zijn voordeel, en dus ziet hij maar een oplossing. Maar s het wel een oplossing? Is het überhaupt de Joker zijn bedoeling om een probleem op te lossen? Of is Arthur zijn woede puberaal en verkeerd gericht?

Galaxy Quest

Galaxy Quest is in bepaald opzicht de perfecte film. Het betreft overduidelijk een parodie van het immens populaire Star Trek. Maar het is geen gemene steek onder water. Nee, Galaxy Quest is de beste soort parodie. Eén die voortkomt uit een oprechte liefde voor het oorspronkelijke materiaal. Maar de film is meer dan dat. Galaxy Quest is ook voor mensen die nog nooit een aflevering van welke Star Trek serie dan ook hebben gezien leuk. De humor is eenvoudig en universeel, met een diepere laag voor zij die de referenties herkennen.

Een verhaal valt of staat wat mij betreft met de personages. Vaak zijn de personages uit komedies, zeker wanneer het parodie betreft, slechts een middel om de grappen over te brengen. Maar de personages uit Galaxy Quest komen over als echte mensen (of buitenaardse wezens) met echte wensen en gevoelens. Hoe bizar de scènes die zich op het scherm voltrekken ook zijn, de reacties van de personages zijn gegrond in de universele menselijke ervaring.

Ohja, het plot

Mocht je nog willen weten waar de film daadwerkelijk over gaat: in de setting van de film is Galaxy Quest een bekende science fiction serie, Star Trek in allesbehalve de naam. De acteurs met de hoofdrollen hoeven dan ook niet ver buiten hun comfortzone te treden. Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman en kornuiten spelen niet de hoofdrollen in de serie Galaxy Quest, maar de acteurs die deze rollen portretteren.

De serie is al een tijdje van de buis, maar de cast geeft nog altijd acte de presence op science fiction conventies. Aldaar wordt Jason Nesmith (Tim Allen) die kapitein Peter Quincy Taggart speelt in Galaxy Quest ontvoerd door een stel fans. Deze fans blijken echter niet van aardse komaf. Het zijn echte aliens die de uitzendingen van Galaxy Quest hebben aangezien voor een documentaire. Ze zitten diep in de kosmische penarie, en denken dat Taggart en zijn bemanning de enige zijn die kunnen helpen. Voor het gemak hebben ze zelfs het schip nagebouwd.

The Running Man

Wie herinnert zich 2017 nog? De wereldeconomie was ingestort en de Verenigde Staten vervallen tot een totalitaire politiestaat waarin gevangenen voor het vermaak van de massa in een dodelijke game show worden geworpen. Maar dat was tenminste goeie TV! Althans, dat is het beeld dat The Running Man uit 1987 schetst van deze verre toekomst. Het is een van Arnold Schwarzenegger’s klassiekers.

Arnold speelt Ben Richards: een helikopter piloot bij de politie die weigert een ongewapende boef overhoop te knallen. Dat bezorgt hem een enkeltje gevangenis, en uiteindelijk een plek in de meest populaire tv-show van 2017: The Running Man. Arnie moet een weg vinden door vele obstakels terwijl een groep getrainde moordenaars hem probeert om zeep te helpen. Lukt het hem om zijn vrijheid te herwinnen en de samenleving te doen inzien wie de echte boeven zijn? Maar één manier om daar achter te komen.

