Oepsie: OnePlus 8 (Pro) onthuld door Amazon

Amazon blundert en onthult per ongeluk de OnePlus 8-serie.





Het is geen gigantische verrassing dat OnePlus na de OnePlus 7 binnenkort met de OnePlus 8 komt. Toch is er nog geen officiële bevestiging dat het volgende toestel ook daadwerkelijk zo gaat heten. Amazon heeft daarentegen per ongeluk de wind uit de zeilen van OnePlus genomen.

Amazon beschrijft op hun adverteerderspagina wat het kost om reclame te maken voor verschillende goederen. Daarbij heeft Jeff Bezos’ geldmachine een aantal nieuwe smartphones beschreven die binnen een vaste categorie vallen. En je raadt het al, daaronder ook de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.

De misser werd in eerste instantie door een Twitter-gebruiker opgemerkt. De enthousiasteling noemt in zijn Tweet een aantal grote lekkers uit deze industrie, waaronder IceUniverse en Ishan Agarwal. De spot werd later door verschillende Amerikaanse media gecheckt en ook zij zagen de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro vermeld staan.

Uiteraard heeft Amazon hun oepsie ondertussen rechtgezet en is de aankomende OnePlus smartphone uit de line-up gehaald. Het was daarentegen lang genoeg online voor een aantal speurneuzen om het te bevestigen.

Het hoeft overigens niet per se zo te zijn dat de informatie van Amazon correct is. Wellicht dat een werknemer per ongeluk concludeerde dat de OnePlus 8 al uit is, zonder te fact checken of dat zo is. Maar met de OnePlus 7 en 7T die vorig jaar tegelijkertijd uitkwamen, suggereert deze fout wel dat we tegelijkertijd de OnePlus 8 en 8 Pro kunnen verwachten.

Verder weten we eigenlijk nog behoorlijk weinig over de aankomende toestellen. OnePlus zelf teasede al een bijzonder scherm en dat werd later bevestigd. Tevens gaan er geruchten rond dat er ook een OnePlus 8 Lite aankomt, maar die zat niet in het rijtje van Amazon. Buiten dat om is het voorlopig nog gissen. Gebaseerd op voorgaande releases kan het nog even duren voordat we het toestel officieel in handen hebben.

Foto @OnLeaks via @91Mobiles

