Officieel: Elon Musk is een grotere eindbaas dan Bill Gates - Apparata

Vanaf deze week is het officieel: Elon Musk is rijker dan Bill Gates! De Tesla-topman is met ruim $128 miljard (omgerekend €108 miljard) de één na rijkste persoon op de Bloomberg Billionaires Index. Die plek werd al jaren door de Microsoft-grondlegger vastgehouden. En Muks? Die stond begin dit jaar nog op de 35e plek!

Elon Musk verslaat Bill Gates

Deze week heeft Elon Musk ongetwijfeld een flesje champagne opengetrokken (of wat buitenaardse levensvormen dan ook drinken). Sinds januari van dit jaar mocht bij $100 miljard bij zijn net worth rekenen. Binnen iets minder dan een jaar klom hij van $28 miljard naar $128 miljard.

Hoe kun je in godsnaam zoveel geld verdienen? Nee, niet met Tequila of ondergoed, maar met het verkopen van Tesla’s natuurlijk. Musk veroverde de tweede plek van Gates doordat Tesla in rap tempo in waarde steeg. Het autobedrijf is nu maar liefst $500 miljard waard. Dat was begin dit jaar wel anders, toen het bedrijf het moest doen met ‘maar’ $100 miljard.

Toch hebben Elon Musk en Bill Gates geen schijn van kans tegen de nummer één op de index. We hebben het dan natuurlijk over Amazon-bedenker Jeff Bezos. Ook hij verdient bakken met geld aan de corona-pandemie. Momenteel is hij $182 miljard waard. Bill Gates haalde hem recentelijk overigens eventjes in nadat Bezos een gigantische smak geld aan zijn ex-vrouw moest betalen.

