Officieel: Samsung Galaxy Z Flip 5G met nieuwe processor

Samsung onthult de vernieuwde Galaxy Z Flip 5G, uiteraard met 5G ondersteuning én een gloednieuwe processor.

Samsung heeft vandaag officieel de verbeterde Samsung Galaxy Z Flip 5G onthuld. Het is in de meeste opzichten een 5G-versie van de al bestaande (en redelijk succesvolle) vouwbare smartphone. Maar naast ondersteuning van het nieuwe cellulaire netwerk krijgt de Samsung Galaxy Z Flip 5G nog een nieuwe snufje mee. De gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Samsung Galaxy Z Flip 5G met Snapdragon 856 Plus

Het verkooppunt in de ogen van Samsung zal de ondersteuning van 5G zijn. De uitrol van het cellulaire netwerk is in principe bezig, maar veel smartphone-liefhebbers lijken er niet zo veel om te geven. De technologie is vooral bij complotdenkers erg populair (om de verkeerde redenen, uiteraard). Desalniettemin is 5G bij een vouwbare smartphone met een prijskaartje van zo’n €1500,- meer dan welkom. Zo ‘future proof’ je het ding per slot van rekening een beetje.

Maar de grootste verandering zit hem in de processor. Samsung geeft hun nieuwe opvouwbare smartphone namelijk een gloednieuwe Snapdragon 856 Plus mee. De chipset is een stuk krachtiger dan zijn voorganger. Sterker nog, de Galaxy Z Flip draait op een Snapdragon 855 Plus. De nieuwe processor zal dus een aanzienlijk verschil maken.

Specs

De verdere specs van de clamshell toestel zijn hetzelfde als bij de eerdere variant. Het hoofdzakelijke scherm is 6.7-inch (2636 x 1080) met een kleiner schermpje van 1.1-inch (300 x 112) aan de buitenkant. Je maakt selfies met een 10MP camera, terwijl de hoofdcamera bestaat uit een dual 12MP setup. Het toestel heeft wederom 8GB RAM en 256GB niet uitbreidbare opslagruimte. Het toestel wordt van juice voorzien door een 3,300 mAh batterij.

Waar de Samsung Galaxy Z Flip 5G precies beschikbaar zal zijn, laat het Zuid-Koreaanse techmerk nog even in het midden. Het toestel zal vanaf 7 augustus in de kleuren Mystic Gray en Mystic Bronze beschikbaar zijn in ‘bepaalde markten’. Op de Benelux daar ook bij zit, is nog niet bekend. Wellicht dat we tijden het aankomende Unpacked 2020 meer leren.