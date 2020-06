OnePlus 8 Pro krijgt sneaky camera filter weer terug

De controversiële OnePlus 8 Pro camera filter Photochrom is weer terug nadat OnePlus de filter per ongeluk zou hebben verwijderd.

Gebruikers van de OnePlus 8 Pro ontdekten recentelijk een bijzondere functie. Met een speciale camera filter kon je door bepaalde soorten plastic en zelfs sommige kleren heen kijken. OnePlus verwijderde de functie, maar dat blijkt nu per ongeluk te zijn gebeurd. Goed nieuws dus, voor alle ondeugende of nieuwsgierige gebruikers onder ons; de filter komt weer terug.

OnePlus 8 Pro filter terug

AndroidPolice spotte dat de speciale filter weer terug is na OxygenOS update 10.5.10. Het blijkt dat OnePlus de feature per ongeluk heeft verwijderd en repareert de fout met een nieuwe update. De OnePlus 8 Pro Photochrom camera filter zou alleen in China verwijderd moeten worden, maar dat werd per ongeluk een internationale ban van de modus.

Nu zou dat natuurlijk kunnen, maar het lijkt me aannemelijker dat de controversiële feature expres verwijderd werd. Misschien zag het Chinese bedrijf daarna hoe graag gebruikers de functie wilde toepassen en draaide de update vervolgens om.

Wat deze theorie een beetje kracht bij zet, is het feit dat OnePlus de terugdraai niet in de changelog vermeld heeft. Het voelt daarmee alsof ze stilletje sneaky gebruikers controle willen geven over hun ‘x-ray camera’. Als het echt een fix zou zijn van een voorgaande fout, dan zeg je dat toch gewoon?

Hoe dan ook, de Photochrom camera filter is weer terug voor de OnePlus 8 Pro.

