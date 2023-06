Ontdek de populairste e-bikes van 2023 met middenmotor

De positie van de motor bij een e-bike heeft een grote invloed op je fietstocht. Bij een middenmotor zit het gewicht in het midden, bij de trapas. Al jaren lang is de elektrische fiets met middenmotor het best verkocht. De grootste reden voor de populariteit is de natuurlijke trapondersteuning die je ontvangt. Onder andere Cube, Gazelle, Sparta, Batavus, Koga, Pegasus en Kalkhoff hebben elektrische fietsen met middenmotor opgenomen in hun aanbod,

Welke e-bikes met middenmotor zijn in 2023 het best verkocht? En wat zijn de belangrijkste voordelen? Je leest de antwoorden in dit artikel.

#1 Gazelle Chamonix C7 HMS 2023

De Chamonix C7 HMS 2023 van het betrouwbare fietsenmerk Gazelle is ideaal voor recreatief gebruik. Dit model is in zowel een dames als herenvariant beschikbaar., in de kleuren blauw mat en grijs. Het grote verschil tussen de uitvoering voor vrouwen en heren zit hem in het frame. Je schaft deze Gazelle e-bike met middenmotor aan voor een bedrag van 2.799 euro. Er zijn verschillende maten beschikbaar. Let er bij het bestellen goed op dat je de juiste lichaamslengte bestelt.

Je bent er bij deze e-bike van verzekerd comfortabel de weg op te gaan, dankzij de geveerde zadelpen en stuurpen. Ook de brede banden zorgen voor een extra stabiele ligging. De standaard uitvoering beschikt over een accu capaciteit van 500 Wh. Hierbij hoort een ruime actieradius van 80 tot 150 kilometer, afhankelijk van onder andere de hoeveelheid trapondersteuning die je wilt ontvangen. Liever langere afstanden afleggen op een volgeladen accu? Dan is het mogelijk om je accupakket uit te breiden.

De belangrijkste technische specificaties op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Kracht motor 50 Nm Locatie motor Midden Motor techniek Shimano STEPS E6100 Aantal standen trapondersteuning 3 Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Remmen Hydraulische schijfremmen

#2 Pegasus Siena E7F Belt 2023

De e-bikes van het steeds populairder wordende fietsenmerk Pegasus worden ontworpen in Vietnam en Cambodja. Het grote pluspunt hiervan is de voordelige prijs die je betaalt voor een e-bike met middenmotor van hoge kwaliteit. Voor deze Siena E7F Belt 2023 betaal je 2.969 euro. Je hebt bij aanschaf de keuze uit een dames of herenmodel en uit de kleuren rood mat en zwart mat. Op basis van je lichaamslengte selecteer je een passende maat.

Ook bij dit model is er nagedacht over het zo comfortabel mogelijk fietsen. Dit is onder andere terug te zien in de zadelpen- en voorvorkvering. Je hebt de mogelijkheid om zelf de juiste zithouding te kiezen. De riemaandrijving zorgt ervoor dat je geluidloos tot stilstand komt. Bovendien is dit type rem onderhoudsvriendelijk. Schaf je de standaard uitvoering aan, dan beschikt je e-bike over een accu capaciteit van 400 Wh. Dit komt neer op een actieradius van tussen de 50 en 110 kilometer. Je kunt ervoor kiezen de accu te upgraden, zodat je afstanden tot maximaal 120 kilometer af kunt leggen.

De belangrijkste eigenschappen van dit model staan hieronder weergegeven:

Type rit Recreatief gebruik Kracht motor 50 Nm Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Active Plus Aantal standen trapondersteuning 4 Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Remmen Hydraulische schijfremmen

#3 Sparta a-shine M7b 2023

Het uit Apeldoorn afkomstige fietsenmerk Sparta staat bekend om de voordelige prijs, de innovatieve techniek en de fraaie en moderne vormgeving. In de a-shine M7b 2023 is alles waar dit Nederlandse merk voor staat terug te zien. Je hebt bij aanschaf de keuze uit een dames of herenmodel in de maten 53 en 57. Bij Fietsvoordeelshop.nl betaal je 2.249 euro.

De geruisloze middenmotor zorgt ervoor dat je altijd het gevoel hebt een windje in je rug te voelen tijdens het fietsen. Plots tot stilstand komen? Dat is geen probleem dankzij de krachtige hydraulische velgremmen. Dit model is inclusief een gesloten kettingkast, jasbeschermers en een extra stevige standaard. Het standaard model beschikt over een capaciteit van de accu tot maximaal 90 kilometer. Als je liever langere afstanden achter elkaar aflegt, zonder tussentijds op te hoeven laden, is het mogelijk je accu te upgraden naar een actieradius van 140 kilometer.

Bekijk hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Sparta a-shine M7b 2023:

Type rit Recreatief gebruik Kracht motor 40 Nm Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Active Aantal standen trapondersteuning 4 Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Remmen Hydraulische velgremmen

Er zijn steeds meer e-bikes op de markt te verkrijgen. Maar welk merk past het beste bij jou? Wij helpen je graag op weg!