OPPO 125W oplader sloopt de batterij (te) snel

Foto @OPPO

OPPO onthult vandaag een razendsnelle 125W smartphone oplader, maar deze blijkt funest voor je batterij.

Een oplader van 100 Watt of meer klinkt op papier ontzettend handig. In de tijd dat je een kopje koffie drinkt, heb je het toestel volledig opgeladen. Zo ook de bizar krachtige 125W oplader van OPPO. Maar er zit een keiharde keerzijde aan razendsnel laden. Zoals de meeste smartphone-liefhebbers wel weten, gaat de batterij zelf dan immers sneller achteruit. De vraag is nu, verliest een toekomstige OPPO batterij té snel zijn capaciteit?

OPPO 125W oplader vreet batterij

De onthulling van een 125W oplader door OPPO is op het eerste gezicht behoorlijk indrukwekkend. Voordelen zijn er genoeg, maar er is één groot nadeel, zo berekent AndroidAuthority. OPPO kondigt namelijk aan dat een batterij opgeladen met hun 125W oplader na 800 oplaadcycli nog 80% capaciteit over heeft.

Met andere woorden, als je je telefoon iets meer dan 2 jaar lang iedere dag vol laadt en opgebruikt, is er na die periode een vijfde minder van je batterij over. Een indrukwekkende 5000mAh accu is dus na 2 jaar nog maar een ondermaatse 4000mAh. Nu is het algemeen bekend dat je batterij er langzaam op achteruit gaat; dat hebben we allemaal geaccepteerd. Maar 20% verlies binnen 2 jaar is wel behoorlijk veel.

Batterij gaat harder achteruit

Hetzelfde medium vergelijkt deze casus met een voorgaand statement van OPPO. Een oudere smartphone die met 65W opgeladen werd, hield na 800 cycli nog 91% van zijn capaciteit over. Nog steeds een redelijke portie van de capaciteit naar de haaien, maar diezelfde 5000mAh zou na ruim 2 jaar in dit geval nog 4550mAh over hebben. Kortom, hoeveel milliampère-uur wil je inleveren voor snelladen?

Wat ook je mening is, we mogen niet vergeten dat juist OPPO keihard inzet op luxe high-end smartphones. Met andere woorden, peperdure smartphones die een tijdje mee moeten gaan. Voor duizend of zelfs vijftienhonderd euro zou ik in elk geval zeggen dat 20% accuverlies na slechts 2 jaar en 2 maanden het niet echt waard is. Gelukkig kun je er in het geval van OPPO ook voor kiezen om met 65 Watt op te laden. Je kunt er dus voor kiezen om zuinig met de accu van het toekomstige toestel om te gaan.