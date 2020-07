OPPO gaat met FC Utrecht bekendheid in NL vergroten

FC Utrecht en OPPO zijn een samenwerking aangegaan. Het moet de naamsbekendheid van OPPO gaan verbeteren.

Vertel je vrienden over OPPO en de kans is klein dat niet iedereen bekend is met het merk. Overigens heeft OnePlus daar ook last van. Niet geheel toevallig vallen beiden merken onder hetzelfde moederconcern. Maar dat geheel terzijde. In het geval van OPPO is dat ook niet zo heel gek, ze zijn pas twee jaar actief op de Nederlandse markt. Ze waren onder meer de eerste met een 5G smartphone in Nederland. De laatste tijd trekt het techbedrijf vooral de aandacht met de razendsnelle laadtechnologieën.

OPPO is op Europees niveau, bijvoorbeeld in Engeland, een stuk bekender. Het merk sponsort al vijf jaar op rij de wereldberoemde voetbalclub FC Barcelona. Ook is OPPO betrokken als partner bij Lamborghini en Roland Garros. Dat zijn toch niet de minste merken. Om in Nederland de naamsbekendheid te vergroten werkt OPPO nu samen met FC Utrecht.

De naam van het techbedrijf is voor twee seizoenen vastgelegd aan de Eredivisieclub. Je gaat de naam van OPPO onder meer terugvinden in het stadion van FC Utrecht en in activiteiten van de voetbalclub. Tevens is het techbedrijf van plan om supporters meer te betrekken bij de producten van OPPO zelf.