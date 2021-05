Opvouwbare Apple iPhone komt volgens Kuo later dan gedacht - Apparata

De beruchte opvouwbare Apple iPhone laat langer op zich wachten dan gedacht vanwege problemen met de bevoorrading.

Er gaan al jaren geruchten rond over een opvouwbare iPhone maar tot dusver bleef het daarbij. Eind vorig jaar zou Apple al prototypes van de ‘nieuwe’ technologie aan het testen zijn. Maar volgens betrouwbare Apple-analist en lekker Ming-Chi Kuo (via MacRumors) gaat het nog wel even duren voordat de hype van opvouwbare toestellen bij Apple landt.

Opvouwbare iPhone voor 2023

Volgens Kuo komt Apple pas in 2023 met een Galaxy Fold-achtige iPhone op de proppen. Hij baseert zijn voorspellingen overigens niet op informatie van insiders, maar op een analyse van de industrie als geheel. Aan de ene kan kunnen insiders hele goede informatie geven, maar het is meer dan eens onjuist. Een analyse is doorgaans veel betrouwbaarder maar kan de echte grote verrassingen moeilijk voorspellen.

Op basis van de laatste onderzoeken binnen de industrie kunnen we voorspellen dat Apple een opvouwbare iPhone met 8-inch QHD+ flexible OLED-display in 2023 zal uitbrengen. (…) Op basis van Apple’s aangevraagde productiecapaciteiten (bij SDC en Samsung Foundry, red.) voorspellen we dat er 15 tot 20 miljoen toestellen verkocht worden in 2023. Kuo’s voorspelling

Volgens de analist zou Apple een zeer grote speler worden in de niche van opvouwbare toestellen. Dat zou komen omdat de nieuwe technologie straks allerlei verschillende producten (smartphone-, laptop-, tablet-hybride) kan samenbrengen. Laat dat nou precies in Apple’s straatje vallen met de overlappende ecosystemen en product-onderdelen.

Vooralsnog zou de productie van een opvouwbare iPhone nog niet van start gegaan zijn. Dat heeft naar verluidt onder andere met bevoorradingsproblemen (dankzij het chiptekort) te maken.