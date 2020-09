PlayStation 5 krijgt extra power boost met nieuwe technologie - Apparata

Hierdoor kan je meer games opslaan en sneller laden met PlayStation 5.

De snelheid van de PlayStation 5 met SSD is door ontwikkelaars met gejuich ontvangen. Nu blijkt dat nieuwe technologie ervoor zorgt dat games nog maar de helft van de opslagcapaciteit nodig hebben en nog sneller laden. Dit door een samenwerking tussen Sony en RAD Game Tools. RAD Game Tools programmeur Charles Bloom legt uit.

Met Oodle Kraken gaan er meer games op jouw PlayStation 5

Bloom vertelt dat men twee nieuwe technieken gebruikt. De eerste techniek is Oodle Kraken. De werking is vergelijkbaar met de techniek achter de ‘zip-file’ voor de pc, maar dan veel geavanceerder. Op basis van algoritmen zorgt men voor maximale compressie van data. Door aanvullende techniek wordt die compressie razendsnel ongedaan gemaakt als een speler de PlayStation 5 game opent.

Oodle Texture zet de puntjes op de i voor PlayStation 5

De techniek van Oodle Kraken werkt niet voor de zogenoemde ‘texture-bestanden’ van een game. Hiervoor heeft men bij RAD Game Tools een apart programma ontwikkeld dat ook op basis van algoritmen werkt. Met Oodle Texture kan men de texture files van de game op een bepaalde manier coderen zodat ook die bestanden gecombineerd kunnen worden.

Deze twee vindingen zorgen er volgens Bloom, in combinatie met de kracht die van nature al ingebouwd is in de PlayStation 5, voor dat er een ongekend snelle ervaring voor gamers aankomt. Daarbij is men van plan om de technologie ook in games zelf te verwerken. Op deze manier worden games en de console de komende jaren op elkaar ingespeeld en kan de consument blijven genieten van optimale snelheid en kracht. Dat is geen overbodige luxe, want wij rekenden al eerder voor hoeveel ruimte de nieuwe games op de console innemen.

Slag voor Xbox Series X?

Het bericht komt, waarschijnlijk niet toevallig, net op het moment dat de Xbox Series X kritiek krijgt op de opslagcapaciteit. Door de zwaarte van het systeem zelf zou er veel minder ruimte dan gedacht overblijven voor het opslaan van games. Gaat Sony dan op dit punt de concurrentieslag winnen?

Bron: Bloomberg