Zoveel schijfruimte nemen PlayStation 5 games in beslag - Apparata

Digitaal of de versie met disklade? Laten we eens kijken hoeveel schuifruimte PlayStation 5 games vereisen.

De PlayStation 5 is straks verkrijgbaar in een digitale uitdossing, maar ook een traditionele versie met disklade komt op de markt. Laatstgenoemde is 100 euro duurder. Daar staat tegenover dat je een aantal voordelen hebt ten opzichte van de digitale versie. Een belangrijk voordeel is dat een gedeelte van de game al op het schijfje staat. Als je dan kijkt naar de schijfruimte PlayStation 5 games is dat echt iets om op te letten.

De release van 19 november is nog wel even van ons verwijderd. De komende maanden kun je goed nadenken welke versie het beste bij jouw past. Sony heeft bekendgemaakt hoeveel GB een spel eist van de SSD schijf in de PS5. In het geval van Demon’s Souls moet je 66 GB vrijmaken. Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition eist 105 GB. Dat klinkt als veel, maar het zijn dan ook twee games. Deze speciale versie geeft je ook Spider-Man (2018) van de PS4.

Speel je veel PlayStation 5 games, dan kun je beter voor de versie met disk kunt gaan. Op een schijfje zullen de spellen vermoedelijk minder groot zijn. De PS5 heeft een opslagruimte van 825 GB. Dat betekent dat je met een bibliotheek van ongeveer 12 games met een volle schijf zit. Hou er namelijk rekening mee dat er ook (grote) updates komen voor de games die je speelt. (via CNET)