Powerbank laat je Android en Apple tegelijkertijd opladen

Simpel gezegd één powerbank voor al je apparaten. Met deze powerbank kun je zowel Android- als Apple-producten tegelijkertijd opladen.

Allemaal leuk en aardig, al die gave technologie van tegenwoordig. Helaas valt er op gebruiksgemak nog een hoop te winnen. De meeste Android-apparaten werken prima samen met een USB-C aansluiting. Apple is echter nog steeds koppig met zijn eigen Lightning-aansluiting. Gelukkig zijn er ook derde partijen die al die aansluitingen samenbrengen op één apparaat, bijvoorbeeld een powerbank.

Met deze nieuwe powerbank van Morphie kun je zowel Apple- als Android-apparaten bedraad en draadloos opladen. De powerbank heeft namelijk een USB-C naar een Lightning aansluiting. Het apparaat beschikt over een 10.000mAh batterij en geeft je Android- of Apple- smartphone of tablet tot 55 uur aan extra juice.

Aan de USB-C naar Lightning kabel levert de powerbank van Morphie 18W vermogen om Apple-producten op te laden. Volgens Morphie is de accu van je iPhone na een halfuurtje laden voor 50 procent vol. Draadloos laden verloopt via Qi-technologie. Je kunt meerdere Apple- en Android-apparaten tegelijk opladen omdat de powerbank zowel ondersteuning geeft via kabel als draadloos laden.

Morphie heeft een samenwerking met Apple, waardoor het product ook verkocht zal worden in de Apple Stores. De Powerstation wireless XL is vanaf heden te koop voor 109,95 euro. Je kunt de powerbank onder meer bestellen via de website van Apple.