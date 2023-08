Samenwerking Alfen en OPCHARGE haalt 32 miljoen euro binnen

Alfen en OPCHARGE hebben laten weten trots te zijn op hun nieuwe uitgebreide samenwerking. Samen zetten ze zich in om in Nederland groene stroom te leveren aan zowel het publieke en commerciële domein. In totaal is er een financiering binnengehaald van 32 miljoen euro. Dit bedrag is volledig bedoeld voor hardware-investeringen in de Nederlandse oplaadinfrastructuur voor hybride en elektrische voertuigen. Lees in dit artikel meer over Alfen, OPCHARGE en de Twins als laadoplossing.

Alles wat je moet weten over Alfen

Sinds de oprichting van Alfen in 1937 wist de onderneming uit te groeien tot internationaal opererend bedrijf binnen de transitie naar duurzame energie. De focus ligt op het bieden van toekomstbestendige energieoplossingen, met name de overstap binnen Europa van fossiele brandstoffen naar koolstofvrij. In 2008 opereerde Alfen als één van de eerste bedrijven die van start ging met het produceren van laadstations. Inmiddels staan onder andere haar smart grids, opslagsystemen van energie en de oplaadpunten voor elektrische voertuigen in ruim 30 Europese landen.

Wil je meer weten over Alfen?

Maak kennis met OPCHARGE

OPCHARGE, eerder genaamd Oplaad.net B.V., focust zich op het bieden van laadoplossingen voor zowel het publieke als het commerciële domein. Dit bedrijf heeft als doel om de groei van openbare laadstations aangesloten op het elektriciteitsnet te versnellen. Volgens OPCHARGE is het noodzakelijk om het tempo van het aantal nieuw toegevoegde laadstations drastisch te verhogen. Zeker wanneer Nederland streeft naar 1 miljoen laadpunten in 2025.

De nieuwste oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen

De samenwerking tussen beide partijen heeft als doel om 30 duizend nieuwe laadpunten binnen 5 jaar te realiseren in Nederland. Een betrouwbaar partnerschap plus het leveren van hoge kwaliteit is noodzakelijk om het doel te behalen. Het hoogtepunt is de inzet van het geavanceerde Twin EV laadstations. OPCHARGE heeft inmiddels 4 duizend Twins aangeschaft die binnen de komende 30 maanden openbaar gebruikt kunnen worden in het publieke domein. De mogelijkheid bestaat dat dit aantal wordt uitgebreid naar 6.000 of meer.

Wat is Alfen’s Twin?

Alfen’s Twin 5; zo wordt de nieuwste innovatie genoemd om elektrische voertuigen op te kunnen laden. Deze laadstations zijn robuust, slim en bovendien speciaal ontworpen voor de openbare plekken. Zo kun je bijvoorbeeld bi-directioneel laden en ontladen. Daarnaast kan het laadpunt worden aangepast aan de nieuwste innovaties en standaarden.

Alfen en OPCHARGE nodigen iedereen uit – zowel zakelijk als particulier – om samen te werken naar duurzamere mobiliteit. Ben je van plan een elektrisch voertuig aan te schaffen of beschik je over een EV?