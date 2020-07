Samsung Galaxy Note 20 in zijn geheel gelekt

De Samsung Galaxy Note 20 is gelekt en zo gedetailleerd zagen we de nieuwe smartphone nog niet eerder.

Als er één merk is dat heel slecht is in het geheim houden van nieuwe producten, dan is dat Samsung wel. Nog voor het Zuid-Koreaanse techbedrijf de kans krijgt om een nieuw product aan te kondigen ligt alles al op straat. De nieuwe Samsung Galaxy Note 20 is wederom gelekt en dit keer is het lek onthullender dan ooit.

De doorgaans goed geïnformeerde Evan Blass heeft beelden gelekt van de Samsung Galaxy Note 20 die de smartphone in een 360 graden toestand laten zien. Het is voor het eerst dat de telefoon compleet vanuit alle hoeken is te zien.

I feel like, with a leak such as this, several hours of exclusivity for Patreon subs should suffice. Many of you have been quite patient. 😊 pic.twitter.com/MqxzlRpD5e — Evan Blass (@evleaks) July 17, 2020

Via Patreon deelt Blass exclusieve informatie met zijn betaalde volgers. Later deelt hij de info op publieke kanalen. Zoals de gelekte Samsung Galaxy Note 20 via Twitter. Heel lang hoeven we niet meer te wachten op de smartphone. Op 5 augustus heeft Samsung het Galaxy Unpacked event gepland staan. Er zijn zeker drie producten die we kunnen verwachten. Naast de Galaxy Note 20, laat het merk ook de Galaxy Z Flip 5G en nieuwe Galaxy Buds zien. Net als het eerdere Galaxy-event van dit jaar zal het een digitale show betreffen zonder aanwezig publiek.