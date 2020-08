Zo haal je de Samsung Galaxy Note 20 uit elkaar en dit zie je dan [video]

Deze gehekelde feature van de Samsung Galaxy Note 20 heeft toch 1 goede eigenschap.

Wanneer er nieuwe smartphones op de markt zijn is er altijd een groep sadistische vloggers die zo’n apparaat mishandelen. Ook hier is dat niet anders. Vandaag gaat de Samsung Galaxy Note 20 er letterlijk aan. In een teardown zoekt men uit hoe makkelijk of moeilijk het toestel te repareren is en komt men tot verrassende ontdekkingen. Kijk je mee?

Samsung Galaxy Note 20 teardown

Uiteraard zegt een beeld meer dan 1.000 woorden, dus beginnen we direct met de video van de teardown, die je hierna kunt zien.

Kritische volgers merken op dat Samsung nog wat verder bezuinigd heeft. Zo is er geen aparte koelunit te zien. Dit zou verklaren waarom het toestel volgens eerste gebruikers snel warm wordt. Over het algemeen blijkt het ontmantelen en weer in elkaar zetten van de smartphone redelijk eenvoudig en is de techniek goed.

Plastic achterkant Samsung Galaxy Note 20 toch nog ergens goed voor

Ondanks dat de smartphone dus technisch goed in elkaar zit werd dit vlaggenschip eerder genadeloos afgebrand in de reviews. Met name dat men bij een duur vlaggenschip een plastic achterkant gebruikte kon op veel kritiek rekenen. Toch blijkt deze letterlijk en figuurlijk goedkope oplossing ergens goed voor te zijn. Er wordt cynisch opgemerkt dat reparatie van een plastic scherm goedkoper en makkelijker is dan het vervangen van een premium scherm.

Verder griezelen?

Als je stiekem wel houdt van een beetje smartphone-horror kun je hier verder griezelen met de teardown van de nieuwste Galaxy Buds. Een andere horrorkeuze is de marteltest van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Fijn weekend!