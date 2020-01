Samsung Galaxy S11/S20 krijgt als eerste bijzonder display?

Gamen op de Galaxy S11-serie zou uitzonderlijk soepel worden.





Vandaag werd officieel bekend wanneer we de Galaxy S11, die we waarschijnlijk Galaxy S20 gaan noemen, officieel zullen zien. En over ‘zien’ gesproken, dat zal op de S11 ontzettend soepel gaan. Volgens insiders krijgt de aankomende vlaggenschipserie van Samsung namelijk een bijzonder display.

Ververssnelheid is een feature waar steeds meer smartphone-makers in willen investeren. Soepel scrollen is immers altijd beter dan niet zo soepel scrollen. Voor de Galaxy S11-reeks gaat dat volgens insiders wel goed zitten.

SamMobile meldt namelijk op basis van anonieme bronnen dat Samsung’s aankomende pareltjes een display met een ververssnelheid van maar liefst 120Hz krijgen. Dat wil zeggen 120 beeldjes per seconde.

En dat wordt de eerste keer voor een smartphone van Samsung. Doorgaans hebben smartphones een maximale ververssnelheid van zo’n 60Hz, met uitzonderingen naar 90Hz (bijvoorbeeld de OnePlus 7 Pro) en een enkeling met 120Hz (veelal gaming smartphones zoals deze).

Het is voor het eerst dat een luxe high-end smartphone een dergelijke refresh rate zou krijgen. En een 120Hz scherm in combinatie met een killer processor zal naast soepel scrollen natuurlijk ook heerlijk zijn om op te gamen.

Foto @IceUniverse

