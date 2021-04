Samsung Galaxy Z Fold 3 als vervanger van de Note? - Apparata

Foto Galaxy Z Fold 2 @Samsung

Specs en de releasedatum van de Samsung Galaxy Z Fold 3 (en Flip 2) zijn gelekt en dat wijst mogelijk op een vervanging van de Note-serie.

Samsung zet vooralsnog keihard in op de opvouwbare smartphone-markt. Dusdanig hard, dat de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 3 wellicht zelfs de Note-serie moet vervangen. We weten dat de toekomst van de Galaxy Note-spinoff in het geding staat, maar Samsung heeft mogelijk een opvallende vervanging in gedachten.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Volgens de Koreaanse tech-website TheElec heeft Samsung plannen voor twee nieuwe opvouwbare smartphones dit jaar. De tech-gigant zou zowel de Galaxy Z Fold 3 als de Galaxy Z Flip 2 voor de vroege zomer van dit jaar plannen. Die laatste moet een compacte flip-up-phone worden die een brug slaat tussen foldable en conventionele smartphone

De Fold-serie is een ander verhaal. De eerste opvouwbare smartphone-reeks van Samsung is namelijk eigenlijk een tablet die je kunt dubbelvouwen en waar aan de buitenkant nog een smartphone zit. Op zich is de Galaxy Z Fold 3 in dat opzicht niet anders, maar de formaten worden wat bijgeschaafd.

Volgens de bron krijgt de Z Fold 3 namelijk een iets kleiner hoofd-display van 7.5-inch, met een 6.2-inch cover display. De batterij wordt ook ietsje kleiner, namelijk nu in totaal 4.380mAh in plaats van 4.500mAh. Dat moet de totale omvang van het apparaat terugdringen. De schermen en batterijen (twee modules) zijn slechts iets kleiner, maar in totaal moet het apparaat wat handzamer worden.

Dat past volgens AndroidAuthority precies in de strategie van Samsung om de Galaxy Z Fold 3 als vervanging van de Galaxy Note 21 in de markt te brengen. Volgens het medium krijgt de Fold 3 namelijk S-Pen-ondersteuning. Dat niet alleen, de release-periode die TheElec meldt – juli van dit jaar – zou rond de traditionele releasewindow van de Note-serie zitten. Dat alles wijst er naar verluidt op dat Samsung de Z Fold 3 in elk geval dit jaar in plaats van de Note 21 zal uitbrengen.