Samsung lanceert Samsung Galaxy Z Flip tijdens Oscars

Jeff Bezos kon er minder van genieten.





Gisteren lekten er al bewegende beelden van de nieuwste opvouwbare smartphone van Samsung uit en vannacht verraste de telecomgigant met de officiƫle lancering. Wie daarbij denkt aan een grootse ceremonie met het altijd positieve praatje van de directeur zit ernaast. De lancering vond namelijk plaats door een reclame tijdens de Oscar-uitreiking. Uiteraard werd deze reclame, die alleen in Amerika te zien was, direct driftig gedeeld.

De verwachting is dat de formele onthulling morgen volgt tijdens Galaxy Unpacked en dat het toestel al vanaf Valentijnsdag verkrijgbaar zal zijn.

Het was dus genieten voor de aanwezigen bij de Oscars. Een man heeft dit waarschijnlijk anders beleefd. Jeff Bezos, oprichter en grootaandeelhouder van Amazon was namelijk ook aanwezig. Hij kreeg het meerdere malen te verduren in series harde grappen, die veel weg hadden van een roast. De foto van zijn gezicht, die we wegens copyright hier niet delen, spreekt boekdelen. Nu had hij met een genante hack en het betalen van een half jaarsalaris aan parkeerboetes de muntie ook wel klaar gelegd.