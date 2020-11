Samsung teaset gloednieuw opvouwbaar scherm design - Apparata

Foto @Samsung

Samsung teaset met een illustratie een gloednieuwe vormfactor van een dubbel opvouwbaar scherm.

Met de Samsung Galaxy Fold introduceerde het Zuid-Koreaanse merk een nieuwe vormfactor voor smartphones. Uiteraard liep dat niet helemaal lekker af, maar nu gaat Samsung het weer proberen. In een eigen blogpost teaset Samsung Display namelijk een opvouwbar scherm dat dubbel opgevouwen kan worden.

Samsung teaset dubbel opvouw scherm

Samsung suggereerde begin dit jaar al dat ze opvouwbare schermen vaker dan één keer konden opvouwen. Tot dusver was de exacte vormfactor daarentegen nog een raadsel. Nu toont Samsung de bovenstaande illustratie van een soort tablet dat twee keer gevouwen kan worden.

Dichtgevouwen lijkt het dus een gewone smartphone, inclusief een groot display aan de buitenkant. Opengevouwen wordt die smartphone daarentegen plotseling drie keer zo groot, in principe een heus tablet.

Wat betreft exacte specificaties moeten we je nog even teleurstellen. Samsung toont het concept van het dubbel opbouwbare scherm, maar dat was het wel. We weten dus niet hoe groot het toestel open- en dichtgeklapt is. Hij oogt daarentegen net zo dun als Galaxy Fold, wat betekent dat het scherm opengeklapt een derde groter zou zijn. Daarnaast weten we ook niet of Samsung echt aan een dergelijke phone werkt of slechts erover fantaseert.

Trifold is de toekomst?

We noemen het nieuwe dubbel opvouwbare scherm van Samsung dan wel gloednieuw, maar daar zit een kanttekening aan. TCL introduceerde het vorig jaar namelijk al. Vooralsnog is dat concept niet meer dan een prototype en zou Samsung de eerste grote fabrikant kunnen worden die de trifold smartphone-tablet hybride uitbrengt.

