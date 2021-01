Samsung verwacht niet heel veel van Galaxy S21 serie verkoop - Apparata

Samsung heeft naar verluidt niet al te hoge verwachtingen van de Galaxy S21 verkoop, al zal het vorig jaar wel moeten evenaren.

Met de gloednieuwe Galaxy S21 serie heeft Samsung dit jaar weer een solide vlaggenschip. Ondanks de prijzen, die voor het eerst in jaren naar beneneden gegaan zijn, verwacht Samsung toch niet zo veel van de Galaxy S21 verkoop. Maar als je naar de wereldwijde markt kijkt, dan is dat zo gek nog niet.

Samsung verwacht bescheiden Galaxy S21 verkoop

Samsung heeft bescheiden verwachtingen van de Galaxy S21 verkoop in 2021, zo meldt TheElec. Insiders vertellen tegen het medium dat de S20 relatief teleurstellend verkocht. Op basis daarvan probeert Samsung in elk geval net zoveel S21 toestellen te verkopen.

Dat zijn er op jaarbasis 26 miljoen. Van die 26 miljoen stuks zijn er naar verwachting 10 miljoen de standaard S21 (38%), terwijl de S21 Plus en Ultra allebei 8 miljoen keer over de toonbank moeten gaan (2x 31%).

Daarmee zou de vraag naar het Ultra-model omhoog zijn gegaan. Kennelijk was de vraag naar het premium topmodel in 2020 hoger dan verwacht. Met de kleine prijsdaling moeten gebruikers des te meer behoefte aan de Ultra hebben.

Verzadiging en concurrentie

Dat gezegd hebbende is het niet zo vreemd dat Samsung niet extra veel toestellen verwacht te verkopen. De smartphone-markt is namelijk al jaren behoorlijk verzadigd. De tijd van ongeremde smartphone-groei is dan ook zo goed als voorbij. Tegelijkertijd is de concurrentie (bijvoorbeeld van een jaar oude OnePlus 8 Pro) keihard.

Maar hey, 2021 wordt door de pandemie ongetwijfeld een vreemd jaar. Misschien dat we – als de vaccins allemaal uitgedeeld zijn – massaal peperdure smartphones gaan kopen!

Hoe dan ook, Samsung is al jaren de nummer één ter wereld wat betreft smartphones. Dat heeft het miljardenbedrijf niet per se aan de Galaxy S-toestellen te danken. Vooral de A-serie gaat als warme broodjes over de toonbank. Maar ook de Galaxy S21 en diens grote broers zullen ervoor zorgen dat Samsung de verkoop koning blijft.