Sony stopt met straffen PlayStation-versie Cyberpunk 2077 - Apparata

Na maandenlange marteling maakt Sony eindelijk Cyberpunk 2077 weer beschikbaar voor PlayStation 4 en 5. Maar waarom nu pas?

Het is geen geheim dat de lancering van Cyberpunk 2077 alles behalve soepel verliep. Sony vond de game zelfs zo magertjes presteren op PlayStation 4 dat Cyberpunk 2077 uit de online Store gehaald werd. De RPG werd namelijk zo belachelijk vaak gerefund, dat Sony er maar voor koos om het spel helemaal uit de PlayStation Store te halen. Nu is die beslissing eindelijk teruggedraaid, maar er lijkt totaal geen aanleiding voor te zijn geweest.

Cyberpunk 2077 weer op PlayStation 4

In een kort berichtje maakt ontwikkelaar CD Projekt Red bekend dat Sony niet langer moeilijk doet over Cyberpunk. Vanaf 21 juni is Cyberpunk 2077 weer via de PlayStation Store voor de PlayStation 4 en 5 verkrijgbaar. Sinds december 2020 konden PlayStation-gamers het spel niet voor hun console krijgen via de online store. Uiteraard was het wel altijd mogelijk om een fysieke kopie van de game te kopen.

Maar waarom Sony er nu voor kiest om Cyberpunk 2077 weer in de Store op te nemen, is niet helemaal duidelijk. De laatste grote update (patch 1.2) kwam eind maart uit. De laatste hotfix werd eind april uitgebracht. In de afgelopen maanden heeft CD Projekt Red geen nieuwe redenen gegeven waarom Cyberpunk op de PlayStation beschikbaar zou moeten zijn.

Sterker nog, check bijvoorbeeld deze PS4 vs PS4 Pro vs PS5 vergelijking van eind april. Daarin is duidelijk te zien dat het spel (afgezien van enkele inhoudelijke bugs) technisch hartstikke goed draait. De PlayStation 4 heeft tijdens drukke scènes een beetje moeite om 30 fps te behalen, maar Cyberpunk 2077 draait goed genoeg en behoorlijk stabiel. Hoe dan ook, Sony vindt dat het nu welletjes is geweest en stopt met het straffen van Cyberpunk. Vanaf 21 juni is een digitale aanschaf van de game weer mogelijk.