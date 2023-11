Steeds meer oplichters slaan toe als klantenservice op X

Oplichters die zich voordoen als klantenservice op verschillende sociale mediaplatforms komen steeds vaker voor. Dit fenomeen heeft zich nu ook uitgebreid naar platform X (voorheen Twitter). Momenteel bieden minder bedrijven klantenservice aan op X vanwege aanpassingen in de gebruikersvoorwaarden. Oplichters maken hier misbruik van door actief consumenten te benaderen. Ze doen zich voor als de daadwerkelijke bedrijven en proberen op die manier creditcardgegevens van consumenten te bemachtigen. In dit artikel lees je over deze oplichtingspraktijken en hoe je ze kunt herkennen.

Geen beschikbare klantenservice

De overname van X door Elon Musk heeft verschillende veranderingen teweeggebracht binnen het bedrijf. Eén van de grootste veranderingen was het stopzetten van de mogelijkheid om vragen die via direct messages (DM) werden gesteld, in de klantenservice systemen op te nemen. Deze systemen werden voornamelijk door grotere bedrijven gebruikt, waardoor voor velen de klantenservice via dit platform niet langer beschikbaar is. Bedrijven geven aan dat het daardoor lastiger is geworden om consumenten vragen te beantwoorden. Vooral wanneer het gaat om zaken die betrekking hebben op persoonlijke informatie. Doordat grote bedrijven hier nu moeite mee ondervinden, zien oplichters een kans om te frauderen. Ze kunnen zich voordoen als vertegenwoordigers van deze grote bedrijven en persoonlijke vragen stellen om zo de gewenste informatie te verkrijgen.

De oplichters gaan te werk

KLM heeft een waarschuwing op hun account geplaatst om consumenten te waarschuwen voor deze fraudeurs. Echter, is deze waarschuwing alleen zichtbaar wanneer de gebruiker specifiek op het KLM-account klikt. Bij tweets die door KLM worden geplaatst, blijft deze waarschuwing onzichtbaar. Iets waar oplichters gebruik van maken. Op deze manier kunnen ze snel en actief consumenten benaderen die openbare vragen stellen aan de klantenservice van de luchtvaartmaatschappij. Door berichten te sturen als: “Onze excuses voor het ongemak. Stuur alsjeblieft je telefoonnummer, zodat we je kunnen helpen,” zetten fraudeurs de eerste stappen om hun plan uit te voeren. Wanneer een consument zijn of haar telefoonnummer doorgeeft, ontvangen ze een bericht via WhatsApp. Tijdens dit gesprek doen de oplichters er alles aan om privé informatie te verkrijgen, zoals creditcardgegevens.

Bedrijven nemen actie

Het is een bekend probleem dat zich niet alleen voordoet bij het bedrijf KLM. Ook bedrijven zoals buitenlandse banken, Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, easyJet, Ryanair, Hotels.com en Lastminute.com zijn het slachtoffer geworden. De meeste van deze bedrijven melden direct bij X wanneer er een nepaccount opduikt, maar deze nepaccounts blijven echter terugkomen. Het bedrijf Lastminute.com waarschuwt actief haar klanten voor oplichters door waarschuwingen te delen en de namen van de nepaccounts te verspreiden om verwarring en oplichting te voorkomen.

Fraude in Nederland

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders benaderd zijn door deze nepaccounts, noch is het aantal mensen dat hun persoonlijke gegevens heeft doorgegeven bekend. Er is ook geen toename waargenomen in de meldingen bij de Fraudehelpdesk in de afgelopen maanden. Er was echter wel een melding van helpdesk fraude, waarbij een nepaccount het logo en de naam van het bedrijf gebruikte.

Hoe herken je een nepaccount?

Vroeger stond er een blauw vinkje voor betrouwbaarheid en verificatie, waardoor iedereen kon zien of een account daadwerkelijk toebehoorde aan een bepaald bedrijf. In de afgelopen jaren is dit echter veranderd, aangezien nu iedereen met een betaald abonnement dit vinkje kan verkrijgen. Momenteel kun je een betrouwbaar account herkennen aan het gouden vinkje.

Het is ook van belang om te kijken naar de oprichtingsdatum van het account, het aantal volgers en eventuele grammaticale fouten. Het is raadzaam om de geposte tweets zorgvuldig door te lezen om te beoordelen of deze daadwerkelijk afkomstig zijn van het originele bedrijf. Tot slot is het van belang om te letten op de naam van het bedrijf. Een bedrijf zoals KLM zal op platform X simpelweg ‘KLM’ heten. Een oplichter zou een naam hebben met extra cijfers of letters erachter, bijvoorbeeld @KLM009.