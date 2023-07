Tientallen miljoenen dagelijkse gebruikers: Wordt Threads het nieuwe top social medium?

Musk is denk ik bijna klaar met zijn sociale experiment. De ondergang van Twitter lijkt in ieder geval compleet te zijn. 44 miljard dollar is in rook opgegaan. Je had er wat nuttigs mee kunnen doen, maar Musk handelt naar zijn eigen ondoorgrondelijke logica. Ondertussen proberen verscheidene private reddingssloepen de verzuipende passagiers van SS Twitter uit het water te trekken (wel eerst je persoonsgegevens overhandigen, natuurlijk). De meest succesvolle van deze filantropische instellingen komt helaas van Mark Zuckerberg. Het is de sociale media variant van de “Heartbreaking: The worst person you know just made a great point.” meme.

Stabiele trend of hype?

Vlak na de lancering van Threads begin vorige maand stond de teller al op 100 miljoen gebruikers. Uiteraard vertaalt dat niet gelijk naar een succesvol platform. De timing van de lancering garandeerde vrijwel een bliksemstart. Maar om gebruikers vast te houden moet een social medium meer zijn dan een gimmick. Dus hoe staan de cijfers er een maandje later bij?

De aantallen dagelijks actieve gebruikers hebben uiteraard nooit de 100 miljoen aangetikt. Toch blijft Threads vooralsnog een serieuze app. Het aantal dagelijkse gebruikers staat momenteel op 23.6 miljoen. Vlak na lancering was dat nog een krappe 50 miljoen gebruikers. Ter vergelijking: Twitter zag tot vrij recent doorgaans minstens 200 gebruikers dagelijks de app doen openen.

Maar Threads maakt onderdeel uit van het grotere Meta netwerk, waaronder boomer speeltuin Facebook. De aantallen dagelijkse gebruikers van dit netwerk worden gemeten niet in miljoenen, maar in miljarden. Aangezien Meta inzet op integratie is het afwachten of Twitter boven Threads uit blijft torenen.

Threads nog niet beschikbaar in Europa

Het is juist die integratie in het bredere Meta netwerk wat Europese wetgevers zorgen baart. Het uitwisselen van gegevens wat een dergelijke integratie vereist, is een nachtmerrie voor dataveiligheid. In de VS mag dat weinig zielen ‘s nachts wakker houden. Europa is momenteel verwikkeld in een strijd met Big Tech die vooral gaat over privacy. Om die reden heeft Meta de app voorlopig nog niet in Europa gelanceerd. Het bedrijf zegt dat in de toekomst nog te willen doen, maar dan moet er wel geconformeerd worden aan de gevreesde AVG (GDPR in het Engels).