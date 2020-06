Toont Apple volgende week hun eerste over-ear koptelefoon?

Headset in de foto: Beats by Dre

Lekken suggereren dat de Apple AirPods Studio – Apple’s eerste over-ear koptelefoon – tijdens het WWDC 2020 aangekondigd wordt. Dit is wat we weten.

Naar verluidt breidt Apple hun lineup AirPods uit met de AirPods Studio. Het nieuwe product is is gehuld in mysterie, maar het zou volgens geruchten gaan om Apple’s eerste over-ear koptelefoon. Als Apple inderdaad aan een nieuwe versie van de AirPods werkt, dan hoeven fans niet meer lang te wachten. WWDC 2020 gaat namelijk al bijna van start.

Apple AirPods Studio

Het bestaan van Apple’s eerste over-ear koptelefoon, vermoedelijk Apple AirPods Studio genaamd, werd voor het eerst ontdekt door 9to5Mac. Het medium dook in de code van iOS 14 en ontdekte twee icoontjes met koptelefoons erop. Ook betrouwbare lekker van XDA-Developers Max Weinbach zegt dat de headset bestaat.

En het is zo ook niet raar zijn als Apple een nieuwe richting in slaat voor de AirPods. Want laten we eerlijk wezen, de razend populaire AirPods kunnen maar zo vaak met een ‘vernieuwing‘ komen voordat mensen verzadigd zijn. Een over-ear koptelefoon zou een hele nieuwe groep muziekliefhebbers met een Apple device aanspreken.

Prijs en release

Verder suggereren lekken dat Apple in een hoger prijssegment gaat zitten voor de AirPods Studio. Uiteraard is een over-ear design een stukje duurder om te maken dan plastic in-ear oortjes. Tegelijkertijd is het een mogelijkheid voor de iPhone-maker om een betere geluidskwaliteit te leveren. Bij de AirPods Pro werd daar nogal eens over geklaagd.

Kortom, de AirPods Studio zouden in een high-end prijsklasse gaan zitten, wat niet uitzonderlijk is voor Apple. Er wordt gesproken over een €399 prijskaartje, wat behoorlijk stevig is. Maar ja, als de AirPods Pro al ruim €220 kosten, dan moet je wel.

De releasedatum is tot dusver nog niet opgedoken in lekken. Het is daarentegen bijna zeker dat we aanstaande maandag tijdens WWDC 2020 meer over het product leren. Althans, als het daadwerkelijk bestaat.

