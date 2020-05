Top 5: beste smartphone camera’s van dit moment

Met welke smartphone camera’s kun je de beste foto’s maken?

Het is steeds indrukwekkende te noemen hoe fabrikanten van smartphones de camera weten te verbeteren. Dit doen ze soms in samenwerking met een expert op dit gebied. Ook speelt de software een steeds belangrijkere rol. Het is bijna moeilijk om een smartphone te kopen die géén slechte camera heeft. Zelfs de mid-range smartphones komen goed mee tegenwoordig.

Maar ja, er kan er maar één de beste zijn natuurlijk. Volgens de uitbundige cameratesters bij DxOMark is de Huawei P40 Pro de absolute winnaar. Met 128 punten voor de hoofdcamera voert de P40 Pro de lijst aan. Waar de smartphone ook punten scoort is op het gebied van selfies. Met 103 punten staat hij net boven de Samsung Galaxy S20 Ultra (100 punten).

De Top 5 beste smartphone camera’s bestaat momenteel uit de Huawei P40 Pro op één, de Honor 30 Pro+ op twee, de OPPO Find X2 Pro op drie, de Xiaomi Mi 10 Pro op vier en de Huawei Mate 30 Pro 5G op vijf. Dat betekent dat drie van de vijf smartphones in dit lijstje een Huawei-product betreft. Honor valt immers ook onder het Chinese concern. Een schouderklopje voor Huawei, dat op dit moment de allermooiste camera smartphones levert.

Ook OPPO scoort hoog met de Find X2 Pro. Gedurende onze review met de OPPO Find X2 Pro zagen we ook hoe krachtig deze camera kan presteren.