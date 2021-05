Topman praat mond voorbij, onthult Nintendo Switch Pro - Apparata

Een display-topman maakt mogelijk een gigantische blunder door de Nintendo Switch Pro (met OLED-display) vroegtijdig aan te kondigen.

Tijdens een gesprek met investeerder van Universal Display Corporation lijkt topman Steven V. Abramson zijn mond voorbij te praten. Terwijl hij het over displays heeft, noemt Abramson Nintendo, dat voor de Switch Pro een OLED-display zou hebben gekozen. Uiteraard bestaat de verbeterde Switch officieel nog niet. Dus was dit een blunder van een betrokkenen, of versprak hij zich hier gewoon?

Nintendo Switch Pro krijgt OLED-display?

Vooralsnog bracht Nintendo alleen een normale Switch en de Switch Lite uit. Er wordt al jaren geroddeld over een eventuele Pro-variant. Hoewel er nooit officiële informatie over uitkwam, lijken lekken zo nu en dan de console te bevestigen. Ook de betreffende topman gooit weer olie op het roddel-vuur, aangezien hij over de Nintendo Switch Pro spreekt alsof het algemene kennis is.

Voor de gaming markt horen we dat Nintendo voor de eerste keer een OLED-scherm voor de Switch Pro heeft gekozen omdat OLED als voordeel heeft dat het een hoger contrast en een snellere responstijd heeft. Universal Display Corp. Director en CEO Abramson over de Switch Pro

Nu berichten media als Slashgear dat de Switch Pro er dus aan zit te komen. Het zou weldegelijk kunnen dat display-fabrikant Universal Display Corp al een bestelling van Nintendo binnen heeft voor OLED-schermen. In dat geval is het een gigantische blunder van de topman om de wind uit de zeilen van Nintendo te halen.

Aan de andere kant zou de CEO hier een spreekfout kunnen maken. Hij noemt tijdens het hele gesprek maar één keer Nintendo en de Switch, dus wellicht dat hij ten onrechte dacht dat er een Switch Pro aan zit te komen. Ook is zijn bewoording niet eenduidig; het zou tot slot kunnen dat hij refereert naar geruchten uit de gamingmarkt, geen insider-kennis.

Als er daadwerkelijk een Switch Pro aan zit te komen, dan kunnen we daar in de komende maanden meer informatie over verwachten. Nintendo zou de console naar alle waarschijnlijkheid rond de feestdagen uitbrengen. Het zal wel lastig voor ze zijn om tijdens deze gigantische schaarste van tech een nieuwe console uit te brengen. Kijk maar naar Sony.