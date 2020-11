Ubisoft doet raar over hun PS4 games op PlayStation 5 - Apparata

Er heerst onduidelijkheid over PS4 games van Ubisoft en of die straks op de PlayStation 5 nog speelbaar zijn. Het bedrijf geeft een vreemd statement.

Begin vorige maand maakte Sony bekend welke PS4 games je niet meer kunt spelen op de PlayStation 5. Dat was een mager lijstje van enkele titels waar nauwelijks iemand naar om zal kijken. Dat geldt daarentegen niet voor Ubisoft-games. Fans van Ubisoft waren daarom een beetje geschrokken over de lijst games – vooral Assassin’s Creed spellen – die niet naar de Playstation 5 komen. Maar nu blijkt daar niks van te kloppen.

Ubisoft games op PlayStation 5

Voor de volgende console generatie zetten zowel Sony als Microsoft keihard in op backwards compatibility. Dat wil zeggen dat oudere games – in dit geval voor PlayStation 4 – ook op de PS5 te spelen zijn. Dat geldt volgens Sony voor pakweg 99% van alle spellen.

Maar niet voor een aantal Assassin’s Creed games, zo kondigde Ubisoft aan. Het zou gaan om de spellen Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack, Assassin’s Creed Chronicles India, Assassin’s Creed Chronicles China, Assassin’s Creed Chronicles Russia, Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within en Space Junkies.

Statement teruggedraaid?

Ok, duidelijk; die games krijgen geen backwards compatibility. Of toch weer wel? Nadat Engadget over de PS4 games van Ubisoft berichtte, trok de uitgever hun statement weer in met een wazige belofte in aanloop naar de PlayStation 5 release.

We hebben het Ubisoft Connect artikel (met het statement, red.) en de bijbehorende forum blogpost over backwards compatibility offline gehaald omdat er mogelijk onjuistheden in stonden over Ubisoft titels die speelbaar zijn op de PlayStation 5. Ubisoft in een statement tegenover Engadget

Het is zachtst gezegd vreemd dat de Franse uitgever hun aankondiging weer intrekt. Ze zullen toch wel weten welke games een oppoetsbeurt krijgen voor de PS5? Hoe dan ook, speel je een van de bovenstaande Ubisoft games, dan moet je nog even in geduld afwachten of je er op de PlayStation 5 nog iets aan hebt.

