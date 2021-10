Vergeet GTA 6, er komt een GTA Trilogy Remaster aan (rating)

Grand Theft Auto: San Andreas komt uit 2004. Ja, echt, het is al zo lang geleden… Afbeelding via Rockstar Games

Terwijl we telkens weer geteased worden door GTA 6-lekken, is er nu eindelijk wat semi-officieel nieuws over een Trilogy Remaster!

De laatste maanden lekken er twee soorten informatie over Grand Theft Auto uit. Het meest spannende doch meest onwaarschijnlijke is een aankondiging van GTA 6. Die zou al aan de horizon te zien zijn. Dat zijn daarentegen altijd onbevestigde bronnen en lekken. Nu hebben we iets wel heel concreets voor je: een GTA Trilogy Remaster is zo goed als zeker nadat deze werd ingediend bij het Zuid-Koreaanse leeftijdsclassificatiebureau.

GTA Trilogy Remaster

Er gaan al maanden geruchten rond over een remake, remaster of rerelease van de drie klassieke 3D Grand Theft Auto’s. GTA 3, GTA: Vice City en GTA: San Andreas kwamen in een tijdsbestek van nog geen 4 jaar uit en vestigden de franchise als mainstream kolossus. Volgens het ratingbureau komt er nu eindelijk een hedendaagse versie van die drie games.

De Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition heeft vanzelfsprekend een ‘jeugd niet toegestaan’-rating gekregen van het Koreaanse orgaan. De gewelddadige games hebben altijd al de stempel 16- of 18-jaar en ouder gekregen, afhankelijk van de markt.

Voor de sceptici die denken dat de rating misschien voor een ander GTA-gerelateerd project is: Rockstar Games verkoopt de drie betreffende games voor verschillende platforms al onder de titel ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’.

Door er ‘Definitive Edition’ achter te plakken, zegt een uitgever in principe dat de versie met alles erop en eraan wordt geleverd. Dat betekent soms met DLC, maar soms ook met de nieuwste grafische verbeteringen. Aangezien alle lekken het daar telkens over hebben, lijkt dat extreem aannemelijk. Het zou in elk geval de heksenjacht op oude GTA-mods verklaren.

