Vertrekt gaming naar de cloud?

Videogaming heeft de afgelopen decennia een behoorlijke groeispurt gemaakt. Van beelden waarop de bits te tellen waren, tot haast fotorealistische visuals. Ook qua game mechanics zijn we lichtjaren verwijderd van de dagen waarop Pong de monden van verbazing deed openvallen.

Bij die ontwikkelingen hoort ook logischerwijs de nodige technologische vooruitgang. Waar ik in mijn jeugd nog de nodige cartridges heb schoongeblazen en cd-lezers heb schoongepoetst, heb je vandaag de dag soms zelfs alleen nog maar een goede internetverbinding nodig om de laatste games te spelen. Gaan we fysieke media uitzwaaien en gamen we over tien jaar allemaal in de cloud?

Cartridge versus CD

Ergens is het wel jammer dat de toekomst van gaming vrij universeel in de cloud wordt geplaatst. Toen in de jaren 90 Nintendo stug aan cartridges vasthield terwijl Sega en PlayStation stoutmoedig de CD omarmden, zorgde dat tenminste voor het nodige spektakel.

De Console Wars werd dat destijds genoemd. Ooit begonnen door Nintendo en Sega, later overgenomen door PlayStation en Xbox. Ieder merk had een eigen kenmerkende stijl en unieke hardware. Wellicht had dat ook iets te maken met de afzetmarkt van toen. Destijds mocht je allang blij zijn als je een console in huis had, tegenwoordig puilt het gemiddelde huishouden uit van de elektronica.

Alles draadloos, alles online

Als we ons ontdoen van de waas van nostalgie moet wel erkend worden dat de consoles van vandaag wonderen van de moderne technologie zijn. Nooit meer per ongeluk je N64 van het TV-meubel trekken door een opgewonden ruk aan je controller, met de beeldbuis die er achteraan komt. Alle controllers zijn tegenwoordig nagenoeg draadloos.

De PlayStation 4 en Xbox One moesten nog een beetje sjoemelen om de 4k te halen, maar de huidige generatie draait dergelijke beelden zonder poespas. Dat alles wordt mogelijk gemaakt door, voor het formaat, ongekend krachtige processoren, solid state drives en werkgeheugen zo snel dat je er als mens jaloers van kan worden. Waar een PlayStation 1 het nog moest doen met 2 megabyte aan ram op de cpu en slechts een enkele megabyte op de gpu heeft de achter, achterkleinzoon met de naam 5 ondertussen 16GB aan GDDR6.

Daarbij gaat fysieke media de weg van de dodo. Elke console heeft tegenwoordig naast fysieke kopieën een online storefront waar je games direct kan downloaden. Een rij aan fysieke kopieën voor je favoriete game console heeft natuurlijk zo zijn charme. Maar mensen stemmen nu eenmaal met hun portemonnee. Bovendien liegen de cijfers er niet om. 83% van de game verkoop is tegenwoordig digitaal.

I see a cloud, a big fluffy cloud

Dat je je games gewoon van het web kan plukken is nu eenmaal veel handiger. Je hebt lokaal minder nodig en de bres wordt gevuld vanuit een alom aanwezige hoek: het internet. De logische volgende stap is de games helemaal niet meer lokaal draaien, maar vanuit de cloud. Xbox heeft al een optie voor game streaming met Xbox Cloud Streaming. Met de juiste internetverbinding draait deze dienst games sneller dan de vorige generatie aan Xboxen.

Toch staat game streaming nog niet op het punt om het lokaal draaien van games te verdringen. Dat toont ook het falen van Google Stadia. Nu kan dat falen voor een groot deel worden verklaard door het feit dat Google Google is: Stadia was een halfbakken poging tot cloud streaming voor games gericht op een publiek die de meeste beschikbare content al bezat op andere platforms. Streaming werkt als toevoeging op, maar er zijn nog te veel instanties waarin de internetverbinding niet snel genoeg is om volledig op streaming te vertrouwen.

Maar dat is vandaag de dag. Verwacht wordt dat alles anders zal zijn in de toekomst. Dat zien we als we kijken naar waar de hardware giganten mee bezig zijn. Recent gelekte bestanden tonen aan dat Xbox werkt aan een console zonder disk drive. Deze console kan nog wel lokaal games draaien, maar de geteasde ‘Keystone’ bijvoorbeeld zal enkel games kunnen streamen. Bij al het gesteggel over de overname van Activision Blizzard door Microsoft ging het ook steeds weer over stemmingsrechten. Het wijst er allemaal op dat streaming de toekomst is voor gaming.