Wat zijn de plus- en minpunten van de Flyer Gotour6 3.40 500 Wh 2023?

Steeds meer mensen denken eraan om hun normale fiets in te ruilen voor een e-bike. Door een e-bike is de stap om op de fiets te stappen makkelijker te maken. Daarnaast is het natuurlijk nog steeds een duurzame manier van reizen. In dit artikel lichten we één van de beste e-bikes van het moment uit: de Flyer Gotour6 3.40 500 Wh 2023. Lees in dit artikel meer over het Zwitserse merk Flyer en de plus- en minpunten van de Gotour 5 3.40 500 Wh 2023.

Meer over het fietsenmerk Flyer

Het Zwitserse merk Flyer werd al begin jaren 90 opgericht en heeft ondertussen al veel betekend voor de evolutie van de elektrische fiets. Flyer is dan ook uitgegroeid tot een toonaangevende naam binnen de branche. De legende gaat dat de eerste Flyer fiets ooit door de oprichter werd gemaakt om een aantal heuvels naar huis te trotseren, omdat zijn vrouw zo lekker kon koken en hij dat niet wilde missen. De fietsen van Flyer zijn van absolute topkwaliteit, beschikken over de nieuwe technieken en zien er daarnaast netjes en modieus uit.

Dankzij de voorliefde voor het produceren van e-bikes, kan Flyer zijn kwaliteit nog altijd waarborgen en worden de fietsen hier altijd om geprezen. Ben je benieuwd naar het aanbod elektrische fietsen van dit merk?

Algemene info over de Flyer Gotour6 3.40 500 Wh 2023

Gotour 6 3.40 van Flyer is de ideale e-bike als jij je fiets gebruikt om (recreatief) mee te toeren. Kenmerken zijn de hoge mate van comfort, het strakke design. Bovendien s de Gotour ergonomisch, wat betekent dat de fiets een perfecte combinatie is tussen sportiviteit en comfort. Het is dan ook niet voor niets dat de Gotour6 in 2022 al voor het derde jaar op rij als beste werd getest door de Consumentenbond met een 8,5.

De Consumentenbond prees de Gotour6 net namen om zijn ruime actieradius van gemiddeld 60 tot maximaal 120 kilometer, de goede motorondersteuning van het betrouwbare merk Bosch Active, het mooie display met eenvoudige bediening, het comfort dankzij de brede banden, de verende zadelpen, de voorvering en de goede kwaliteit van rijden.

Je leest de belangrijkste eigenschappen van de Flyer Goutour6 3.40 500 Wh 2023:

Type rit Recreatief gebruik Remmen Hydraulische schijfremmen Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Kracht motor 50 Nm Aantal versnellingen 5 Type versnellingen Shimano Nexus 5-Speed Aantal trapondersteuningen 4

Wat zijn de pluspunten van dit model?

De Flyer Gotour6 heeft één van de betere rijkwaliteiten. De kwaliteit van de fiets steekt ook boven de meeste e-bikes uit. Het batterijpakket met een capaciteit van 500 Wh is slim weggewerkt en gemakkelijk van de fiets af te halen. De 50 Nm batterij van Bosch Active Line Plus waar de Flyer Gotour 6 over beschikt is één van de betere en betrouwbare beschikbare accu’s voor e-bikes. Dankzij de geveerde voorvork, zadelpen, en de bredere banden, is de fiets tevens heel erg comfortabel. Je legt met gemak en plezier ook de langere fietsritten af. Dankzij de hydraulische remschijven staat de fiets heel snel stil, zonder dat je daarbij schokken zult ervaren.

Samenvattend zijn de pluspunten van dit model:

+ De hoge kwaliteit

+ Slim gewerkte batterij

+ Grote accucapaciteit

+ Comfortabel onderweg dankzij onder andere de geveerde voorvork en zadelpen

+ Op tijd kunnen remmen met de hydraulische remschijven

En welke minpunten heeft deze e-bike van Flyer?

Iedere fiets heeft minpunten, zo eerlijk moeten we ook zijn. Het minpunt van de Gotour6 van Flyer is toch de prijs. Deze ligt met een aanschafwaarde van 3.079 euro een stuk hoger dan de prijs van de gemiddelde e-bike. Echter, komt dit natuurlijk ook voort uit de geweldige kwaliteit van de fiets. Wij zouden daarom dan ook zeggen dat de prijs-kwaliteitverhouding niet onder doet voor andere e-bikes, en zouden deze fiets dan ook zeker aanraden wanneer je budget het toelaat.

