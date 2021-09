Windows 11: De 5 belangrijkste dingen die je moet weten

In dit artikel zetten we de belangrijkste informatie over Windows 11 op een rijtje, waaronder releasedatum, nieuwe features en systeemeisen.

Nog enkele weken wachten en dan brengt Microsoft de volgende versie van het populairste computerbesturingssysteem ter wereld uit. Windows 11 lijkt op basis van alle pre-release-informatie een hit te worden. Maar wat kun je precies verwachten, wat heb je nodig voor een upgrade en wanneer kun je overstappen? In dit artikel zetten we de vijf belangrijkste dingen over Windows 11 op een rijtje.

Alles wat je moet weten over Windows 11

De nieuwe features

Laten we beginnen bij de nieuwe features. Windows 11 introduceert een hoop verbeteringen op het huidige OS, voornamelijk op het gebied van productiviteit. Door middel van de nieuwe Snap Layouts kun je specifieke samenstellingen van apps in een vaste volgorde openen. Zo kun je met één druk op de knop aan de slag.

Daarnaast verbetert het besturingssysteem de compatibiliteit met veel randapparatuur. Denk aan touch-ondersteuning en verbeterde ondersteuning van een secundaire monitor. Tevens voegt Microsoft veel meer integratie van Teams toe, is de Store geüpdatet en is er integratie van Android in het OS (al komt dat laatste later pas).

Verder belooft Microsoft dat Windows 11 een van de meest irritante eigenschappen van het besturingssysteem inperkt; updates. Nu zijn updates natuurlijk belangrijk, maar Windows 10 wordt vaak wel heel uitgebreid geüpdatet. Microsoft belooft dat de updategrootte tot wel 40% kleiner is, waardoor minder opslagruimte verloren gaat aan het OS. Dat alles voegt dan weer toe aan de veiligheid van W11. Oh, en de gebruiker krijgt meer controle over wanneer een update dan uitgevoerd wordt. Ook handig!

Prachtig nieuw uiterlijk

Het design van Windows is door de jaren heen hit or miss geweest. Windows 11 lijkt een flinke hit te worden, aangezien het een volledig nieuw uiterlijk krijgt. Alle scherpe hoeken zijn afgerond. Alle menu’s zijn overzichtelijker en duidelijker. Microsoft heeft zelfs het kleurenpalet en de geluiden wat ‘zachter’ gemaakt.

Het idee is dat we in een moderne samenleving al zoveel prikkels krijgen, dat Windows daar niet aan hoeft bij te dragen. In plaats daarvan is het OS ontworpen om rust en overzichtelijkheid uit te stralen. En die nieuwe swooshie achtergronden zijn ook niet mis!

Systeemeisen

Wat betreft technische eigenschappen is Windows 11 een mix tussen toegankelijk en exclusief. Toegankelijk, aangezien iedereen het OS in principe kan krijgen. Ook oudere versies van Windows komen in aanmerking voor een gratis upgrade naar de nieuwe versie.

Daarentegen ook exclusief aangezien de systeemeisen nogal streng zijn vergeleken met Windows 10. Vooral de TPM 2.0-vereiste is wat irritant. Veel nieuwe computers zitten ver boven de systeemeisen. Maar als er geen TPM-module aanwezig is, dan houdt het alsnog op. Er zijn wel manieren om dit te omzeilen, maar handig is het zeker niet.

Processor 1 gigahertz (GHz) of sneller 2 of meer cores met compatibele 64-bit processor of System on a Chip (SoC) RAM 4 GB RAM Opslagruimte 64 GB of meer Grafische kaart DirectX 12 compatibel / WDDM 2.x Display Tenminste 9 inch met HD-resolutie (720p) Firmware UEFI, Secure Boot mogelijk TPM Trusted Platform Module (TPM) versie 2.0 Internet Internetverbinding en Microsoft-account

Releasedatum

Tot slot misschien wel het allerbelangrijkst voor velen: de releasedatum van Windows 11. Het besturingssysteem komt in principe op 5 oktober uit! Dat wil daarentegen niet zeggen dat iedereen die in aanmerking komt op die datum het nieuwe OS heeft. Sterker nog, Microsoft trekt tot halverwege 2022 uit om alle PC’s te upgraden.

In eerste instantie zullen nieuwe PC’s uit de fabriek en relatief recente computers die aan de systeemeisen voldoen Windows 11 krijgen. Langzaam maar zeker werkt Microsoft de lijst af en krijgen oudere systemen ook een upgrade.