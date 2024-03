Zo schendt de Chinese webshop Temu jouw privacy

In 2023 won de Chinese webshop Temu voor consumentengoederen flink aan populariteit in Nederland. Dit is een online winkel waar je goedkoop dingen kunt kopen die in China zijn gemaakt. Van elektronica, kleren tot tuinmeubelen en speelgoed. Wereldwijd heeft de app inmiddels meer dan 338 miljoen gebruikers. Nu blijkt dat de app volgens experts extreem veel inbreuk maakt op je privacy. Hoe dat zit? Je leest het in dit artikel.

Data verzameling, maar dan een stapje verder

Temu staat bekend om zijn goedkope producten. Je kunt er bijna alles kopen en lijkt daarin erg op andere Chinese webshops, zoals Wish en Aliexpress. Temu is eigendom van het Chinese bedrijf PDD Holdings. Het platform is gemaakt door het grootste e-commercebedrijf van China, Pinduoduo.

Dat Temu data verzamelt van haar gebruikers is niet uniek. Bijna alle apps die je op je telefoon hebt staan, verzamelen data. Temu gaat hierin echter een stap verder. De mobiele app vraagt toegang tot je camera, je contacten en je wifinetwerk. Daarnaast vraagt de app het recht om audio via je telefoon op te nemen en de rechten om je mobiele telefoon ’s nachts te kunnen ontgrendelen.

Goed om te weten is dat je door de app te installeren op je telefoon, ook toestemming aan andere dingen. Zo installeert de app bijvoorbeeld software op je telefoon die je persoonlijke berichten kunnen lezen en zelfs screenshots kan maken van je scherm. Technologie-expert van de Belgische VRT Vincent Nys, ontdekte dit toen hij namens het televisieprogramma ‘Het digitale dilemma’ naar de broncode van de app keek.

Wet en regelgeving

Nys zet actief zijn vraagtekens bij het verwerken van data door de webshop gigant. “Als je kijkt naar welke diensten Temu aanbiedt, zou de webshop eigenlijk geen toegang moeten hebben tot deze informatie.” Ook vindt hij het bijzonder dat een webshop toegang vraagt tot de camera van de gebruiker van de app.

In sommige opzichte gaat Temu nog een stuk verder in haar dataverzameling dan andere grote Chinese apps, bijvoorbeeld TikTok. Eerder kreeg TikTok al een boete van 345 miljoen euro voor het onvoldoende beschermen van de privacy van jonge gebruikers van de app. Als gevolg werd de app verbannen van de werktelefoons van ambtenaren in Nederland.

Naast privacyschending, worden Chinese online webshops ook voor andere zaken bekritiseerd. Zo houden Chinese webshops zich niet altijd aan de regels voor eerlijke concurrentie die gelden voor Nederlandse webshops. De markt wordt overspoeld met een golf aan relatief goedkope artikelen. Zo ontstaat er een oneerlijk speelveld tussen Chinese en Nederlandse webshops.

Veilig shoppen op TEMU

Privacy expert en directeur van stichting Privacy First Vincent Böhre, geeft aan dat de app niet alleen inbreuk maakt op de privacy van gebruikers. Ook gaat het om de privacy van niet-gebruikers. “Je contactenlijst wordt immers ook gedeeld”.

Er bestaan echter wel manieren om veiliger te shoppen op Temu, zonder dat er een inbreuk op je privacy plaatsvindt. Zo kan je in plaats van de app te gebruiken, ook je browser gebruiken op je computer of telefoon. Hier kan je een incognitovenster openen en hoef je niet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de app. Daarnaast is het verstandig om niet in te loggen met een van je sociale mediaprofielen. Door dit te doen geef je Temu namelijk toegang tot je profiel en gegevens. Daarnaast is het verstandig om beveiligde betalingssites te gebruiken om je betalingen te doen, waaronder iDeal of PayPal.