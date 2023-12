3 redenen waarom je zou moeten kiezen voor een Toyota

In 2020, 2021 en 2022 was Toyota de grootste autoproducent ter wereld. Betrouwbare auto’s van hoogwaardige kwaliteit met een betaalbaar prijskaartje, dat is waar de voertuigen van dit merk om bekend staan. Lees in dit artikel waarom kiezen voor een auto van Toyota een goed idee is.

3 redenen om een hybride model aan te schaffen van Toyota

In Nederland wordt de focus veelal gelegd op de overstap naar volledig elektrische auto’s. Maar veel Nederlanders zijn nog niet klaar om deze overstap te maken. Elektrische auto’s zijn vaak nog wat duurder en kunnen je door de gelimiteerde actieradius soms beperken in vrijheid. Voor de mensen die wel willen bijdragen aan een schoner milieu, maar nog niet volledig willen overstappen op EV’s raden wij daarom een hybride van Toyota aan.

#1 Toyota maakt milieubewuste auto’s

De hybrides van Toyota zijn erg milieubewust. Als we bijvoorbeeld de Toyota C-HR vergelijken met de Volkswagen T-Roc zien we twee auto’s met ongeveer hetzelfde gewicht. Het verbruik van een auto wordt gedeeltelijk bepaald door het gewicht van de auto. Vergelijken we het verbruik van de Toyota C-HR met het verbruik van de Volkswagen T-Roc zien we dat de Toyota bijna 2 keer zo lang kan rijden met een liter brandstof. Ondanks dat de C-HR veel ruimte en comfort biedt, is de auto erg zuinig en milieubewust.

Favoriete hybride van Toyota: C-HR

Zorgeloos en volledig ontspannen de weg op, dat is mogelijk met ons favoriete hybride model van Toyota, de C-HR. Dit model is een ruime hybride auto met een laag brandstofgebruik. Bij het ontwerp heeft vooral het rijcomfort voorop gestaan. Dit is terug te zien aan de verschillende veiligheidssystemen die de auto heeft. Zo profiteer je bijvoorbeeld van de Brake Assist. Dit systeem helpt je bij het plotseling remmen. Ook beschikt dit voertuig over het Lane-Keeping systeem. Hiermee blijf je binnen de rijbanen. Al met al een veilige, zuinige en betrouwbare gezinsauto!

De belangrijkste eigenschappen van de Toyota C-HR Hybrid staan hieronder uitgelicht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 122 pk Topsnelheid 170 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 26 kilometer

#2 Hybride Toyota’s zijn veel beschikbaar als occasion

De prijs voor een occasion is gemiddeld 12% lager dan de nieuwprijs per jaar dat de auto gebruikt is. Doordat Toyota zo veel auto’s verkoopt zijn er ook veel auto’s beschikbaar op de occasion markt. Als je kijkt op ons favoriete occasion platform Auto.nl zien we dat zo’n 90% van de beschikbare hybrides van Toyota afkomstig is. Maar dat is niet de enige reden waarom hybrides van Toyota populaire occasions zijn. Als we kijken naar de 3 meest waardevaste occasions van dit moment dan zien we bijvoorbeeld dat er ook twee modellen van Toyota tussen staan.

#3 Auto’s van Toyota zijn erg betrouwbaar

Keer op keer scoort Toyota als één van de beste in allerlei verschillende betrouwbaarheidstesten. Al jaren lang worden deze testen gedomineerd door verschillende Japanse en Koreaanse automerken, en al jaren scoren Toyota en Lexus, het luxe automerk van Toyota, als een van de beste. Beide merken bieden bijvoorbeeld ook een fabrieksgarantie van 10 jaar. Dit houdt in dat je dus altijd minimaal 10 jaar kunt doen met de auto. Mede door deze lange levensduur zijn auto’s van Toyota ook zo populair als occasion.

Terug in de tijd: zo is Toyota uitgegroeid tot een hoogstaand automerk

Al in 1933 is Toyota begonnen met het produceren van de eerste auto’s. Maar door de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Japan door de Amerikanen heeft de productie een tijd stil gelegen. In de jaren 50 van de vorige eeuw is Toyota echt begonnen met de grootschalige productie van auto’s. En in 1957 sloeg Toyota ook de vleugels uit naar het buitenland.

De auto’s van Toyota zijn altijd al populair geweest. Zo was de Toyota Corolla in 1974 het meest verkochte model ter wereld, terwijl dit Japanse automerk nog maar een paar jaar in de internationale markt zat. Deze populariteit zien we nog steeds terug in het aantal auto’s dat Toyota ieder jaar verkoopt.

Wat bijzonder is aan Toyota is dat zij als eerste een hybride auto op de markt brachten, de Toyota Prius. Toen andere automerken vervolgens gingen focussen op volledig elektrische auto’s bleef Toyota focussen op hybrides en waterstofauto’s. De Toyota Mirai is op dit moment een van de enige twee waterstofauto’s die je in Nederland kunt kopen en ook op de hybride markt is Toyota een van de koplopers.

Maar na een tijdje werd duidelijk dat Toyota de plank toch had misgeslagen. De adoptie van elektrische auto’s ging toch harder dan ze hadden verwacht en ook Toyota moest verplicht gaan investeren in de productie van elektrische auto’s. Daarom is Toyota nu hard bezig met het ontwikkelen van elektrische auto’s. Ze houden zich daarnaast ook bezig met een nieuw type batterijen, de vastestofbatterij. Hiermee willen ze wederom de positie pakken als koploper in de elektrische markt.